Мнение: CCCР никому не нужен

По ходу вчерашнего (рекордного по продолжительности) стрима поступил любопытный вопрос: почему в прошлом году как-то совсем никак не отмечали весьма, вроде бы, значимый юбилей – 100-летие (!) образования Союза Советских Социалистических Республик? И ведь действительно: я со школы помню – дата создания Союза 30 декабря 1922 года. В нынешней России устроили настоящий культ СССР, сам великий вождь Путин обозвал распад СССР “величайшей геополитической катастрофой”, по телевизору последние 20 лет непрерывные слезы и сопли по тому, какой славный и хороший был СССР… А дату его “рождения” практически похерили. И какую – столетие! Можно было песни и пляски день и ночь устраивать, развести такую ностальгию, что любо-дорого… Как так? Забыли, штоле?

Я сначала взялся отвечать в том духе, что, мол, наверно Пути-Путу как-то не с руки оказалось устраивать пышные торжества, когда одна часть того самого Союза ведет кровопролитную СВО с другой его частью… но осекся – и подумал, что проблема-то, наверно, глубже. Внезапно я осознал, что дело не только в путинском режиме: ведь, собственно, и в самом СССР дата его создания никогда не была каким-то особым праздником, нет, она всегда звучала как-то приглушенно, под сурдинку… Типа – ну создали и создали, что уж из-за этого как-то особо веселиться? За работу, товарищи!

И вот это уже по-настоящему интересно. А почему, собственно? С чего такая скромность? По идее, такую дату в совке могли бы и выходным днем сделать – как говорится, ранг события позволяет. День Рождения государства, как-никак! В Штатах, к примеру, так и есть: 4 июля – главный государственный праздник. А в СССР почему не так было? День СССР – как что-то проходное, между Днем Шахтера и Днем Тракториста!

В итоге моя гипотеза такая: ни тогда (при коммунистах), ни сейчас эта дата правящим высокоранговым совкам НЕ НРАВИЛАСЬ. Она казалась им крамольной, наводящей народы и разные нации, составляющие совок, на неправильные и нехорошие мысли. Вспомним еще раз формулировку: “на конференции делегаций от съездов Советов четырех республик — РСФСР, УССР, БССР и Закавказской Федерации — был подписан договор об образовании СССР”.

Вот! Собрались представители на тот момент четырех республик и что-то там учредили. Крамола уже здесь. Если добровольно собрались и учредили – значит, по идее, могут так же добровольно собраться и распустить?! (что в итоге, заметим, и произошло) Но как можно разрешать даже думать в этом направлении?

И плюс – налицо ведь и прямое противоречие тогдашнему гимну СССР. “Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки великая Русь…” И тут вдруг предлагается педалировать тот момент, что никакая Русь ничего не сплачивала, а это республики собрались и учредили, и среди них “великая Русь” была всего лишь “одной из”!

В общем, получается довольно забавная коллизия: сами же большевики свой Советский Союз, может, и любили, но происхождения его СТЫДИЛИСЬ. И не желали о нем лишний раз упоминать. Это примерно как какой-нибудь шибко верующий ханжа: жизнь, мол, это величайший дар богов, но вот сами акты – что зачатия, что деторождения – фу, такая гадость, давайте про них не будем… “Бес попутал!”

А у РФ, возможно, есть и свой прямой резон не слишком привлекать внимание к созданию СССР: ведь РФ – довольно диковинная федерация, в основе которой не лежит никакого федеративного договора. Она учреждена… кем? Самим многонациональным народом? Но почему тогда она федерация? Для таких случаев у русского народа есть универсальная формула: “Замнем для ясности”.