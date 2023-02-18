Суд в Москве арестовал на два месяца обвиняемых в захвате заложников в цветочном магазине

Пресненский суд Москвы арестовал обоих фигурантов дела о захвате заложников в магазине в центре Москвы, они останутся под стражей на два месяца, сообщили в суде.

Обвиняемым в захвате заложников и нападении на полицейских Алексею Горюнову и Андрею Сафронову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, передает РИА «Новости».

Ранее за захват заложницы в центре Москвы задержаны двое мужчин.

Напомним, по данным следствия, один из мужчин выстрелил из травматического пистолета в сотрудника правоохранительных органов. До этого сообщалось, что был задержан мужчина, который, находясь в неадекватном состоянии, удерживал в заложниках посетителей цветочного магазина. Открыто уголовное дело по статьям о захвате заложника и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

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