Нидерланды решили выслать десять сотрудников посольства России

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18.02.2023, 20:30, Новости дня
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Нидерланды решили закрыть российское торгпредство и ограничить число российских дипломатов в стране, около десяти сотрудников посольства РФ должны будут покинуть королевство, сообщил глава голландского МИД Вопке Хукстра.

Хукстра назвал очень важным шагом решение выслать из Нидерландов российских дипломатов. По его словам, Россия засылает в качестве работников посольства сотрудников разведки, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что покинуть страну должны будут около десяти сотрудников российского посольства.

Как сообщил Хукстра, также со вторника будет закрыто российское торговое представительство в Амстердаме, а с понедельника – генеральное консульство Нидерландов в Санкт-Петербурге.

По словам министра, Россия задерживает выдачу виз голландским дипломатам.

Ранее посла Нидерландов в Москве Хиллеса Плуха вызвали в МИД России, где ему заявили о неприемлемости политики властей королевства и на деструктивную позицию Нидерландов, занятую в визовом вопросе.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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