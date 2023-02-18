 

WSJ – опасаются мошенничества — США настаивают на отправке на Украину аудиторов

18.02.2023, 20:05, Разное
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Из-за сокращения числа сотрудников дипломатических учреждений и огромных масштабов помощи Киеву служащие Госдепартамента, Пентагона и АМР США настаивают на отправке Украину инспекторов, пишет The Wall Street Journal. Из-за роста опасений о ненадлежащем использовании украинской стороной выделяемых ей средств аудиторы должны будут отслеживать случаи мошенничества и злоупотребления американскими средствами, отмечает автор материала.


AP

Генеральные инспекторы из Пентагона, Государственного департамента и Агентства США по международному развитию (USAID) после визита в Киев в конце января заявили, что будут настаивать на отправке на Украину аудиторов и инспекторов с целью мониторинга поставляемой стране американской помощи, пишет The Wall Street Journal. Отмечается, что ранее задачи по надзору и отслеживанию могли выполнять удалённо силами сотрудников в Вашингтоне, Польше, Германии, а также в посольстве США, однако ограничение числа дипсотрудников на местах снизило имевшиеся возможности.

«Я думаю, что мы подошли творчески… нестандартно и были устремлены вперёд в вопросах контроля… Но действительно всесторонний и надёжный надзор невозможно вести дистанционно. Чем ближе мы будем, тем более всеобъемлющим будет надзор. Одна из причин, по которой мы были в Киеве в ходе недавней поездки, заключалась в необходимости оценить, считаем ли мы нужным присутствие в стране. Поэтому вернувшись, я думаю, мы чувствуем, что это нужно, поэтому сейчас мы находимся в процессе достижения этого», — цитирует издание слова Николь Ангареллы, исполняющей обязанности заместителя генерального инспектора USAID. Чиновница отметила, что её больше всего беспокоят более $20 млрд, направленных Украине через Всемирный банк с целью выплат зарплат госслужащим и поддержания киевских властей на плаву. 

Из 177 сотрудников трёх названных ведомств несколько человек, вероятно, будут направлены на Украину и будут нести ответственность за то, чтобы американское оружие не перепродавалось, программы помощи работали должным образом, а гуманитарные фонды из более чем 113-миллиардного пакета не разворовывались. Несмотря на то что, по официальным данным, сообщений о мошенничестве и неправомерном использовании средств не поступало, проблемы порождает огромный объём и скорость выделения средств, подчёркивает автор материала. Генеральные инспекторы обычно работают в фоновом режиме, публикуя отчёты спустя месяцы или даже годы после того, как выделенные федеральными властями средства были потрачены. Но нынешние масштабы помощи Украине заставляют американские ведомства работать активнее, чем когда-либо. 

«Любой факт мошенничества, растрат, злоупотреблений, может оттянуть это финансирование… и поставить под угрозу непрерывный поток помощи», — сказала Дайана Шоу, заместитель генерального инспектора Государственного департамента. При этом многие конгрессмены-республиканцы в целом скептически относятся к идее помощи Украине, а её поддержка среди американской общественности постепенно ослабевает, напоминает The Wall Street Journal.


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