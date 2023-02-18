 

Названы лучшие варианты домашних тренировок зимой

18.02.2023, 20:00, Разное
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Прыжки на скакалке, берпи (сочетание отжиманий с приседаниями и прыжками) названы отличными варианты для поддержания активности зимой в домашних условиях.

Тем не менее эксперты рекомендуют выбирать занятия на свежем воздухе, например, катание на коньках. Также можно заняться “скалолазанием”. Для выполнения первого упражнения вам необходимо принять позу лежа. Затем поднимите согнутые колени к противоположному плечу. Можно заняться кикбоксингом, в котором сочетаются удары ногами и руками.

Кэт Ком, эксперт по фитнесу, ранее назвала три самых эффективных упражнения для домашних тренировок. Она рекомендовала начать с отжиманий. Затем приседания с последующим “выпрыгиванием”. Третьим элементом она назвала прыжки с махами руками.


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