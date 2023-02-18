Рэй Лиотта посмертно получил звезду на “Аллее славы” в Голливуде

Рэй Лиотта станет бессмертным со звездой на голливудской Аллее славы. Он является героем фильмов “Славные парни”, “Револьвер”, а также игры GTA: Vice City. Об этом пишет Variety.

Церемония открытия мемориала состоится 24 февраля 2023 года. Это произойдет через восемь месяцев после смерти Рэя Лиотты и вскоре после премьеры одной из последних картин. Лиотта умер в мае 2023 года в Доминиканской Республике, куда приехал для съемок фильма “Опасные воды”.

Лиотта посвятил киноиндустрии более 50 лет. За этот период он снялся почти в 200 фильмах. Наиболее известен он по ролям в фильмах “Славные парни”, “Ганнибал” и “Джон Кью”. В 1987 году он был номинирован на “Золотой глобус” за фильм “Дикая штучка” в категории “Лучшая мужская роль второго плана”.

Лиотта стал героем для многих геймеров, так как озвучил Томми Версетти (главного героя игры GTA: Vice City). Вселенная является одной из самых популярных в мире игр.