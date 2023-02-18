Феррари, Леннон и другие: кто из великих людей родился 18 февраля

Многие задумываются о том, влияет ли дата рождения на характер человека? Увлеченные положением звезд эзотерики уверены, что да, а реалисты считают все эти размышления чепухой. Однако, как бы там ни было, какую из дат не выбери – найдешь множество успешных личностей.

Итак, давайте же узнаем, кто из великих людей родился 18 февраля?

Энцо Феррари (18 февраля 1898 – 14 августа 1988) – тот самый родоначальник марки Ferrari, о которой мечтают все мужчины от мала до велика. Вначале он трудился в штате “Альфа Ромео”, затем учредил собственную фирму, которая производила

различное оборудование для автомобилей

и уже после увековечил свое имя рядом с термераментной эмблемой стоящего на задних копытах жеребца.

Йоко Оно Леннон

(

18 февраля 1933) – художница и композитор, а также вдова трагически погибшего участница The Beatles Джона Леннона. После смерти супруга Йоко много лет занималась

публикацией его невышедших материалов, за что была вознаграждена

высшей наградой Венецианской биеннале: Золотым львом за вклад в искусство.

Алессандро Вольта (18 февраля 1745 – 5 марта 1827) – итальянский ученый-физик, который

изобрёл ряд электрофор, электрометр,

конденсатор и электроскоп. А в 1776 году Вольта сделал настоящий прорыв: обнаружил и исследовал

горючий метан.

Аркадий Укупник (18 февраля 1953) – заслуженный артист РФ, написавший множество хитов для российского шоу-бизнеса. Бывший продюсер группы “Кар-Мэн”, бывший участник “Рождественский встреч” Аллы Пугачевой,

организатор ежегодного джазового фестиваля “World Jazz Festival”, проходящго в Риге. И, разумеется, исполнитель бессмертного хита про съеденный паспорт.

Джон Траволта (18 февраля 1954)

– голливудский актер, известный ролями в ”

Лихорадке субботнего вечера”, “Бриолине”, “Криминальном чтиве” и “Без лица”.

Евгений Кафельников (18 февраля 1974)

– известный теннисист, первый среди россиян победил на турнире “Roland Garros”. После победы на “Australian open” стал первой ракеткой мира. Также принес России победу на Олимпиаде 2000 года в Сиднее. Является самым титулованным теннисистом в истории РФ.