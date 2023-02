Мнение: Громкое молчание США и Норвегии, призыв американцев к ответу и катастрофа в Огайо

1. Удивительным образом, как только появляются голословные обвинения в адрес России, как было в истории с «русскими троллями, укравшими выборы», американские СМИ дружно начинают эти обвинения раздувать. Но когда появляется подробное, хорошо обоснованное расследование, показывающее, что руководство США совершило теракт против России и Германии, американские СМИ дружно его игнорируют (ссылка):



Американский журналист Сеймур Херш, опубликовавший статью о причастности США к диверсии на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», обвинил ведущие СМИ и власти страны в замалчивании данных о подрыве. Соответствующий материал он разместил на платформе Substack.

Автор материала указал на то, что во время его работы в газете The New York Times с 1972 по 1979 год редакция публиковала почти все его работы на первых полосах. Кроме того, за его деятельностью следили в The Washington Post.

«Теперь ни одна из них не написала ни слова об истории с трубопроводами, даже не процитировали отрицание моей статьи Белым домом», — заявил расследователь.

Ранее Херш также сообщил, что подрыв газопроводов был перенесен. Согласно его данным, изначально диверсия планировалась на июнь 2022 года, однако позднее глава Белого дома из страха сдвинул ее на сентябрь.

Статья Херша, о которой идет речь, была опубликована 8 февраля. Репортер пришел к выводу, что водолазы армии США под прикрытием маневров НАТО Baltops 22 заложили под «Северные потоки» дистанционно активируемые взрывные устройства, а в сентябре 2022-го самолет военно-морских сил Норвегии сбросил гидроакустический буй, который привел в действие взрывчатку.

Между тем, появились новые свидетельства, подтверждающие подготовку диверсии на «Северных потоков», со стороны независимого источника (ссылка). Дополнительные подробности раскрыл и сам господин Херш (ссылка). Если разоблачения будут продолжаться и далее в том же духе, отбиваться от них властям США будет ещё сложнее, а игнорирование столь серьёзных обвинений повиснет тяжёлой гирей на репутации Вашингтона.

2. Даже в сервильном, антироссийски настроенном Европарламенте нашлись те, кто начал призывать США ответить за свои террористические действия (ссылка):



Взрывы на газопроводах «Северный поток» являются преднамеренной диверсией и экологическим терроризмом, за который США должны понести ответственность, заявил депутат Европарламента (ЕП) Мик Уоллес. Видео со своей речью парламентарий опубликовал на личной странице в Twitter.

«Это была преднамеренная террористическая акция, акт экологического терроризма, посягательство на важнейшую в Европе инфраструктуру», — сказал депутат на заседании парламента.

Уоллес сослался на расследование американского журналиста и правозащитника Сеймура Херша, который инкриминировал взрывы на газопроводах правительству США. По словам депутата ЕП, Евросоюз имеет право потребовать у Вашингтона объяснений.

«Евросоюз настолько раболепствует перед США, что невозможно просто спросить, сделали ли это Штаты?» — задал он вопрос своим коллегам.

Полагаю, другие парламентарии не хуже Мика Уоллеса понимают, что газопроводы взорвали американцы, и что главным пострадавшим стал Евросоюз. Однако сделать они ничего не могут, Евросоюз сейчас безнадёжно оккупирован США. Если США решили ограбить своего вассала, уничтожив его экономику, европейцам остаётся теперь только одно — покорно страдать.

3. Власти США врут не только о том, что касается внешней политики, но и внутренней. Вот прямо сейчас, например, они технично замалчивают последствия крупной железнодорожной катастрофы в Огайо с утечкой химикатов. Хоть катастрофу и сравнивают по масштабам с Чернобыльской, однако власти США и их ручные СМИ делают вид, будто ничего особенного не произошло (ссылка):

Белый дом старается уникальным образом успокоить американцев. Министр транспорта Пит Бутиджич уверяет, что не нужно уделять так уж много внимания аварии поезда с химикатами в Огайо. Ведь ежегодно в США сходят с рельсов больше тысячи поездов.

Бутиджич ещё и возложил ответственность за всё на Трампа. Мол, в эпоху его президентства был снижен контроль за безопасностью на железных дорогах. Республиканцы в ответ обвиняют Байдена в том, что тот толком не направлял средств на восстановление железных дорог США.

В 2021 году под фанфары была принята инфраструктурная реформа Байдена. Там выделялись сотни миллиардов долларов на “зелёную повестку” – вроде строительства ветряков. Но на железные дороги направили лишь один миллиард долларов. Поэтому неудивительно, что они находятся в аварийном состоянии – ведь их десятилетиями толком не модернизировали.

Республиканцы в Огайо показывают кадры того, как химикаты попали в реки, где уже находят мёртвых рыб. И призывают население пить только бутилированную воду. С ними тут же вступил в полемику глава Агентства по охране окружающей среды. Ему в ответ предложили самому выпить воду из-под крана в пострадавшем округе Огайо – если он так уверен в её чистоте.

В Конгрессе обвиняют администрацию Байдена в том, что ей больше интересно заниматься культурными войнами – нежели реальными проблемами США. И требует отправить в отставку и министра транспорта, и вашингтонских экологов – за халатное отношение к трагедии в Огайо.