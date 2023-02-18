Мнение: Письмо: “Захотелось его поддержать”

Учителя, менторы, тренеры, коучи, эксперты очень быстро сливаются и выгорают, если у них плохие границы.

Это происходит из-за того, что их верхняя позиция касается очень конкретной области, ровно той, где они обучают, консультируют, где есть запрос на их менторство. Во всем остальном их авторитет и их значимость могут быть равны нулю, и если они этого не понимают, беда.

Давайте посмотрим в этом письме на такую беднягу. А потом общую проблему разберем, почему менторы с плохими границами так быстро сливаются.

argo15

Уважаемая Эволюция, здравствуйте!

Волею случая я заменяю на полгода преподавателя по одному из общеобразовательных предметов в колледже. Опыт преподавания у меня был только в смешанных группах с детьми 10-14 лет. А тут раз – и две группы 16-17 лет, полностью состоящие из мальчишек, причём платников с довольно низким средним баллом аттестата. Необычно, интересно и оказалось сложно.

У меня отрастает корона Спасателя временами. Мне хочется что-то для них сделать, как-то помочь, направить. Многие из них мне симпатичны. Несмотря на средний балл аттестата и подростковый выпендрёж, видно, что они думающие и в целом хорошие люди.

(Корона Спасателя – это не желание помочь думающим людям, а желание почувствовать свою значительность и важность за счет “помощи” тем, от кого сам зависишь. Автор хоть и называет свою корону, не видит ее)

Один мальчик после занятия мне выдал тираду, о том, что я хороший человек и преподаватель. В следующий раз остался после пары, и мы немного пообщались. Он сказал, что чувствует себя так, будто родился не в том веке, что сверстников не очень понимает. Мне показалось, что он ищет какую-то помощь, захотелось его поддержать.

(Мальчик похвалил автора, дав ей оценку сверху, но автору показалось, что Бедняша нуждается в ее поддержке. Как такое произошло?)

Этот кульбит короны привёл к тому, что я ему в личку в вацапе (у нас создано в WhatsApp сообщество по предмету) сама первая скинула точную цитату из произведения, которого мы коснулись в диалоге. И после этого он начал периодически мне написывать. Причем та линия общения, которую он пытается вести, отличается от модели “учитель – ученик”. Он то ли ищет дружбы, то ли влюбился, то ли намеренно провоцирует, то ли Бог весть что.



(Кто понимает, почему общение учителя и ученика на неучебные, личные темы – мимо границ, и почему этого нужно избегать? Автору хотелось бы и в личном общении с парнем быть Учителем, то есть у нее большой баг Училка, а это очень опасный баг для учителя. Если вы учите, но не понимаете, что учитель вы только в четко отведенной области, в четко отведенном формате, а вне этого у вас такой роли и такого права нет, вы наживете себе много проблем. Вы будете постоянно косячить и сливаться. Как это будет происходить, друзья?)

Сам он рассказал мне, что он родом из села, приехал в большой город только летом, живёт с братом. На вопрос, как он освоился, сказал, что всё в порядке, только никак не может привыкнуть к шуму.

Я не знаю, как мне себя вести. Потому что свою корону Спасателя по отношению к нему я вижу и понимаю свои проекции в отношении него (я в его возрасте тоже была такой неприкаянной + у меня брат его возраста, и я на всех детей-одногодок отчасти смотрю с позиции старшей сестры). Но тем не менее чувствую какое-то беспокойство за него.

(Автору кажется, что корона Спасателя – это чрезмерная щедрость. Она не видит, что сама очень хочет получить от мальчика подтверждение своей значимости, причем не ОЗ, а СЗ. Почему ни о какой щедрости в случае автора и ученика речи не идет, а идет речь о ее жадности?)

И я не против поддерживать общение, но после того, как у нас закончатся занятия по дисциплине. Потому что мне кажется, что это всё сейчас, в рамках учебного процесса, очень тонкий лёд (он уже додумался мне прямо на паре писать в личку, прося его другу повысить оценку за шоколадку). Ну и меня шатает, и я заваливаю границы в диалогах с ним, сама допускаю панибратство, пытаясь общаться мягко, но в границах, что у меня не получается.

(Ей хочется дружбы с ним или даже флирта, но она интересна ему только как влюбленная училка. Они изначально настолько в неравных положениях, что дружбы не может быть, и уязвима в такой “дружбе” только автор, а мальчик наоборот получает превосходство. Понятно почему?)

И вот – мальчик. Он проявляет ко мне какой-то не ученический интерес. Мне это и льстит с одной стороны, и активирует корону, с другой. Как относиться к этому без короны? Как мне увидеть правильный путь в данной ситуации?

(Льстит и активирует корону – это одно и то же. Чтобы увидеть ситуацию без короны, надо понять, что “не ученический интерес” – это как раз ученический интерес, а не будь он учеником, ему бы эта тетка совсем не сдалась. Она ему интересна только благодаря своему положению – учителя. И плохо, что она готова это свое положение использовать для его забавы)

Привожу два отрывка из диалогов.

Он: Поставите ему 4? Он старался времени было мало [про своего друга, который в это время у доски]

Он: А я куплю шоколадку

Он: Хах

Он: Какую вам?

Он: После пары продолжим диалог?

Я: Р., во время пары занимайся заданием

(Автору кажется, что она строга. Но то, что парень позволяет себе такое просить и то, что автор продолжает с ним после этого лично общаться, – большой слив с ее стороны и косяк по отношению к работе. Из диалога мы видим, что все хуже, чем можно было бы думать. Он троллит ее и рассказывает друзьям о своем влиянии на нее, а может быть и о ее влюбленности)

Второй отрывок.

Пишет без предисловий:

Он: Если В. [его друг] раскроет весь свой потенциал, то он станет великим человеком

Он: Такие как он единицы, хотя даже меньше

Он: И т.к он мне больше всего доверяет приходится себя чуток ограничить

Он: Но оно того стоит

Он: Вообще, я хотел сделать одну хитрость но подумал что на другой раз

Я: Очень здорово, что в твоей жизни есть такой друг, как он. Думаю, о тебе он думает так же.

(Автор как курица кудахчет что-то, представляя вместо волчонка цыпленка. А парень сливает ей решето, уверенный, что ей это все важно и интересно, куда важней и интересней других ее дел)

Он: Вы дома?

Он: Кто знает, от друга до врага один шаг

Он: Кстати, есть такая интересная возможность у вас. Можете мне задать один совершенно любой вопрос, без рамок и границ, совершенно на любую тему, кроме одной… Если вы зададите на её то я скажу и вы зададите другой

Он: Мрачновато [отвечая на своё же сообщение про врага]

Я: Да ну, причин то нет [про врага из друга]

Он: Если я скажу что думаю будет грустно, если скажу что не думаю то будет не так грустно

Я: Если ты хочешь что-то сказать – говори. Я тебе такую возможность даю и тебя выслушаю. Если нет – тянуть не буду.

(Он ей позволяет анализировать свою непростую душу, а она изо всех сил старается долюбить волчонка недолюбленного. Как она попала в такую плохую ситуацию?)

Он: Вы сами говорили что жизнь непредсказумая штука и что будет завтра неизвестно

Он: Уважаю людей которые ценят время, хотя сам не являюсь

Он: Хорошего дня вам

Он: И хороших выходных

Я [застремалась, что жёстко слишком ответила и решила смягчить последнюю свою реплику]: Говорила. Но в завтра нужно смотреть со светлыми чувствами, а не ожидать от жизни подлянки 🙂

Он: Ахах, вы прям лучше света моей неприглядном мире интроверта

Я: Прости, что?)

Он: Вы на мир смотрите в ярких красках в отличие от меня. Но почему то кажется что были периоды когда это был не так. Мне интересно ваше мнение, точка зрение и другое так как вы на это смотрете под другим углом

(Вот такие печальные дела, друзья. Хорошо, что она ему мало интересна как женщина. Иначе автор была бы втянута в опасный скандал о нарушении профессиональной этики и даже о совращении несовершеннолетних)