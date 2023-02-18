 

В Петербурге ожидают рекордный урожай подснежников

18.02.2023, 19:33, Разное
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Обильные снегопады, с которыми не сумели справится коммунальные службы Санкт-Петербурга этой зимой, приведут к рекордному урожаю подснежников–- с таким прогнозом выступили петербургские учёные.

Пока ещё надёжно укрытые под многометровыми сугробами, уже после первых мартовских оттепелей подснежники появятся на свет, радуя горожан. Неожиданные находки можно будет сделать практически в каждом дворе, на парковках, набережных каналов, контейнерных площадках.

При этом учёные отмечают, что особенностью петербургских первоцветов является то, что они редко встречаются одной цельной группой, а обычно расбросаны по обширной территории несколькими частями.

Автор монографии об истории подснежников в северной столице, доцент Санкт-Петербургского университета Олег Соколов считает, что для внимательного ученого даже самый обычный подснежник может стать большой удачей.

«За любой случайной находкой, пусть даже это не весь цветок, а всего лишь его малая частичка, может скрываться увлекательная и полная драматизма история любви», – сказал он «Фонтанке».

Городские власти уверены, что сезон поиска подснежников сможет привлечь в город десятки тысяч туристов и серьезно пополнить бюджет.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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