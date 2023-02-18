Тренд золотого века Голливуда возвращается в 2023 году: глянцевый мокко – самый модный цвет весны

Популярность шоколадных оттенков волос набирает силу: насыщенный цвет без малейшего намека на рыжину никогда не выходит из моды. Этот оттенок имеет множество нюансов, и весной 2023 года полноправным хитом станет глянцевый мокко, подходящий разным типажам внешности.

Хедлайнер весны 2023 года

Итак, тон мокко – какой он? Это насыщенный коричневый цвет без рыжего и пепельного подтона. Колористы характеризуют его как оттенок зерен кофе, впитавшим в себя всю палитру черного шоколада. Натуральный тон волос подходит практически всем женщинам.

Для мокко используется насыщенная основа от средне- до темно-коричневого цвета, которую легко дополнить мелированием или тонированием для придания волосам глубины и объема. С помощью профессионального колориста можно изменить натуральный оттенок в сторону более теплого или холодного подтона.

Нескучный цвет

Сегодня мы говорим о новом оттенке, занимающим отдельное место в мире красоты, – глянцевом мокко. Любимый цвет волос актрис золотого века Голливуда триумфально вернулся, и вот уже современные красотки-миллениалы пробуют себя в роли соблазнительной дивы. Брюнетки и обладательницы каштанового подтона шевелюры, выбирающие мокко, знают, что собственный пигмент при окраске не пострадает, а локоны обретут изумительную зеркальную гладкость.

Не стоит думать, что коричневый оттенок скучный и неинтересный, наоборот, глубокий кофейно-шоколадный цвет придаст волосам насыщенность и освежит их тон.

Оттенок для любого цветотипа

Перед окраской колорист прежде всего обращает внимание на тон кожи, наблюдая за венами на запястье. Если они синего цвета, значит, у клиентки прохладный оттенок кожи, а зеленый говорит о теплой цветовой гамме. Так что подобрать правильный тон нетрудно, достаточно обратиться к настоящему профессионалу.

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Считается, что оттенок кофе лучше всего подойдет брюнеткам с оливковым цветом кожи: он наиболее выигрышно подчеркнет их натуральную красоту, а волосы с глянцевым шоколадным отливом будет смотреться очень элегантно. Поскольку мокко относится к натуральной гамме, то он не способен кардинально изменить оттенок локонов, лишь оживляя их.

Представительницам прекрасного пола с веснушками и нежным румянцем стоит обратить внимание на цвет шоколада с прядями карамельного тона, визуально похожий на оттенок кофе латте.

Женщины с очень светлыми глазами, голубым или розовым оттенком кожи также могут экспериментировать с холодными оттенками шоколадного тона, избегая цвета меди или золота в волосах. Правда, мокко может потребовать пересмотра косметички, в которую нужно обязательно добавить немного бронзатора и помад ягодных оттенков.

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Рекомендации стилистов

Какой цвет волос выбрать для теплых тонов кожи? Стилисты рекомендуют присмотреться к насыщенному оттенку красного дерева, глубокому шоколадно-вишневому подтону или огненной палитре. А медное мелирование добавит нотку гламура и придаст роскошным локонам глубину.

Для прохладного тона кожи подходят цвета шоколадной глазури, карамели или коричневого сахара. Они помогут придать объем волосам, не делая их слишком темными. Освежить шевелюру можно с помощью шоколадного балаяжа, при котором переход от более светлых кончиков к темным корням происходит очень мягко.

Глянцевый мокко может быть теплым или холодным. Его выбор зависит не только от цвета натуральных локонов, но и тона кожи. Подходящий и брюнеткам, и шатенкам, он оживляет естественный оттенок волос, делая его более объемным и живым. А для придания блеска волосам можно воспользоваться специальным лаком или светоотражающим спреем для сияния, с которыми локоны будут выглядеть роскошно.