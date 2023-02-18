 

Минобороны показало боевую работу штурмовиков Су-25

18.02.2023, 19:09, Новости дня
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Министерство обороны РФ показало видео боевой работы штурмовой авиации ВКС РФ в зоне СВО на Украине.

В ведомстве отметили, что экипажи штурмовой авиации наносят ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Уточняется, что пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ, говорится в сообщении в Telegram-канале военного ведомства.

Ранее Минобороны показало круглосуточные тренировки штурмовых подразделений.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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