Минобороны показало боевую работу штурмовиков Су-25
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Министерство обороны РФ показало видео боевой работы штурмовой авиации ВКС РФ в зоне СВО на Украине.
В ведомстве отметили, что экипажи штурмовой авиации наносят ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Уточняется, что пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ, говорится в сообщении в Telegram-канале военного ведомства.
Ранее Минобороны показало круглосуточные тренировки штурмовых подразделений.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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