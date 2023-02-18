В Daily Mail назвали полет Ту-160 над Норвежским морем предупреждением Путина Западу

Полет двух бомбардировщиков Ту-160 над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей был предупреждением РФ в адрес Запада из-за поставок оружия Украине, пишет Daily Mail.

Издание пишет, что Россия отправила два сверхзвуковых ядерных бомбардировщика над Норвежским морем к северу от Шетландских островов для сурового предостережения Запада, передает РИА «Новости».

Обозреватели отметили, что Ту-160 появились к северу от Европы на фоне встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе, где обсуждались расходы на оборону.

Ранее состоялся полет двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Берингова моря продолжительностью более семи часов. Из-за российских ракетоносцев Ту-95МС у Аляски в небо подняли истребители NORAD.

До этого два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС РФ совершили патрулирование над Северным Ледовитым океаном.

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