 

Вице-президент США Харрис заявила, что Запад объединился для помощи Украине

18.02.2023, 19:09, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

США и их союзники в Европе смогли мобилизоваться, чтобы помогать Украине, сообщила вице-президент США Камала Харрис на Мюнхенской конференции по безопасности.

Харрис сообщила на встрече с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, что «трансатлантическое сообщество поднялось», чтобы помочь украинскому народу, отметив, что Лондон входит в число самых выдающихся союзников США, передает ТАСС.

Сунак согласился с Харрис, отметив, что совместные решения по ситуации в Украине – лучшая демонстрация отношений.

По свидетельству присутствовавших на встрече журналистов, Харрис и Сунак не ответили на вопросы о Китае и Северной Ирландии.

Ранее главы МИД G7 договорились продолжать помогать Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.05.21 / WSJ – эпицентр пандемии сместился в более бедные страны

03.07.20 / В Кремле назвали «местами сложной» ситуацию с оставшимися в РФ из-за COVID-19 гражданами СНГ

15.08.21 / Более 80 афганских военных пересекли границу с Узбекистаном и попросили помощи

29.01.22 / Таксист напал на возмутившегося парковкой на тротуаре жителя Лобни

13.11.20 / В Кремле ответили на упреки в адрес РФ из-за Карабаха

12.03.21 / Навального увезли из СИЗО во Владимирской области в неизвестном направлении

28.05.21 / Британский историк – волна эмиграции ударит по Белоруссии сильнее санкций

14.11.20 / В мире: Пророссийские украинцы вышли в лидеры

16.01.21 / “В иммигранте хорошо то, что тебе нечего терять”. Что известно о новоиспеченном американском миллиардере из Киева Максе Левчине

23.06.22 / В МИДе Литвы заявили об ответственности ЕС за блокаду Калининграда

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика