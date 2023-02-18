Вице-президент США Харрис заявила, что Запад объединился для помощи Украине
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США и их союзники в Европе смогли мобилизоваться, чтобы помогать Украине, сообщила вице-президент США Камала Харрис на Мюнхенской конференции по безопасности.
Харрис сообщила на встрече с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, что «трансатлантическое сообщество поднялось», чтобы помочь украинскому народу, отметив, что Лондон входит в число самых выдающихся союзников США, передает ТАСС.
Сунак согласился с Харрис, отметив, что совместные решения по ситуации в Украине – лучшая демонстрация отношений.
По свидетельству присутствовавших на встрече журналистов, Харрис и Сунак не ответили на вопросы о Китае и Северной Ирландии.
Ранее главы МИД G7 договорились продолжать помогать Украине.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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