 

Трудности Бузовой – Личное мнение

18.02.2023, 18:55, Разное
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Вы смотрели в телевизоре проект Звёзды в Африке? Я — нет, и даже правил не знаю. Ну, видимо берут звёзд и везут их в Африку — предположу такое.

Судя по новостям от Бузовой, там звёздам трудно:


Фото: Соцсети

Бузова то ли устала, то ли просто легла красиво — насколько смогла уж, не судите строго.

Не знаю, как остальные участники, но про Бузову смело можно сказать — трудяжка. Сказали лететь в Африку — прилетела. Сердечко своим людям показывает, а потом без сил падает в воду.

Ну, жарко наверное — пить хочется.

И вот тут, глядя на старания гОленьки, сразу становится понятно, что Бузова вкалывает, как Волочкова. Да, пусть таланта Насти у неё нет, но как может, так и старается.

Вот все привыкли с улыбкой относиться к потугам Бузовой. Голоса, мол, нет. Внешности нет. Ан, нет — всё компенсируется работоспособностью.

Пыхтит гОленька, трудится. В реку с водопадом? Пожалуйста. Сердечко показать в саванне? Нате вам и сердечко. Не привередничает, всё делает.

Конечно, может возникнуть вопрос о том, зачем нам все эти потуги Бузовой? Но это уже вопрос не к ней, согласитесь.

Во сколько Бузовых вы оцениваете свою работоспособность? Смогли бы, как она?

Источник: Лена Миро


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