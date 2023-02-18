 

Bloomberg: Twitter закрывает два офиса в Индии в целях экономии

18.02.2023, 18:35, Разное
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Twitter (заблокирован на территории России) закрыл два индийских офиса в рамках программы Илона Маска. Это было сделано для того, чтобы сократить расходы и сделать IT-компанию более прибыльной. Об этом пишет Bloomberg.

Закрытые офисы находились в Нью-Дели и Мумбаи. Головной офис Twitter, который находится в Бангалоре и в котором работает большинство инженеров, будет продолжать работу. Илон Маск сократил штат сотрудников Twitter в Индии более чем на 90% в конце 2022 года и уволил около 200 человек. Bloomberg сообщает, что компания является самой важной социальной медиа-платформой Индии, поскольку на ней проходят многие из самых острых политических дебатов.

У премьер-министра Индии Нарендру Моди 86,5 миллионов подписчиков в Twitter. Кроме того, страна представляет собой значительный рынок роста для американских ИТ-компаний, поскольку такие гиганты, как Meta (признана экстремистской и запрещена в России) и Google, уже начали вкладывать деньги.


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