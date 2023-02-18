 

Мнение: Кто не доверяет Путину?

18.02.2023, 18:30, Разное
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ВЦИОМ сообщил народу, что уровень доверия россиян к Владимиру Путину достиг 79,1 процента.

Интересно, что это за 20,1 % тайных отщепенцев, что не доверяет Путину?

Почему тайных? Да потому что всяких там иноагентов и прочих врагов народа ВЦИОМ вряд ли опрашивал, думаю, что опрос ВЦИОМ проводил имеенно среди внешне лояльных, преданых  и верных…

К примеру,зампред Совбеза России Дмитрий Медведев доверяет Владимиру Путину? Или нет?

Ответ, казалось бы очевиден, казалось бы, а куда ему деваться-то, только доверять…

Но каждый раз, когда я читаю тексты Медведева, выложенные его Telegram-канале, вот этот, к примеру, мне почему-то слова Путина вспоминаются. Вот эти:

Или более раннее высказывание Путина об обзывающихся.

Вот я и думаю, что если чиновник доверяет президенту, он вроде бы должен прислушиваться к его словам? А если игнорит, значит не доверяет? В общем совсем меня запутал зампред Совбеза  Дмитрий Медведев…

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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