Мнение: Кто не доверяет Путину?
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
ВЦИОМ сообщил народу, что уровень доверия россиян к Владимиру Путину достиг 79,1 процента.
Интересно, что это за 20,1 % тайных отщепенцев, что не доверяет Путину?
Почему тайных? Да потому что всяких там иноагентов и прочих врагов народа ВЦИОМ вряд ли опрашивал, думаю, что опрос ВЦИОМ проводил имеенно среди внешне лояльных, преданых и верных…
К примеру,зампред Совбеза России Дмитрий Медведев доверяет Владимиру Путину? Или нет?
Ответ, казалось бы очевиден, казалось бы, а куда ему деваться-то, только доверять…
Но каждый раз, когда я читаю тексты Медведева, выложенные его Telegram-канале, вот этот, к примеру, мне почему-то слова Путина вспоминаются. Вот эти:
Или более раннее высказывание Путина об обзывающихся.
Вот я и думаю, что если чиновник доверяет президенту, он вроде бы должен прислушиваться к его словам? А если игнорит, значит не доверяет? В общем совсем меня запутал зампред Совбеза Дмитрий Медведев…
Фотография отсюда
—
Источник: Ирек Муртазин
Смотреть комментарии → Комментариев нет