 

“Кислородная подушка”: потерявший память Пригожин перестал дышать

18.02.2023, 18:25, Разное
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Целых 20 лет певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин делят друг с другом рассветы и закаты, считаясь одной из самый крепких пар российского шоу-бизнеса. Но было так не всегда.

В свежем интервью, которое продюсер дал журналистам издания “Антенна-Телесемь”, он признался, что они с женой преодолели многое, чтобы обрести счастье. Пусть их начался с взаимного недоверия, вызванного неудачами в семейной жизни.

У Иосифа Пригожина за спиной осталось два союза и трое детей, у Валерии Перфиловой – точно так же. Только вот последний муж певицы, как она неоднократно признавалась, подвергал ее моральному и физическому насилию. К счастью, женщина смогла найти силы уйти и поверить в светлое будущее.

Буквально потерявший память и чувство времени продюсер признается, что 20 лет с любимой пролетели как один день. И, если задуматься, Иосиф Пригожин даже благодарен судьбе за такое стечение обстоятельств. В день, когда Пригожин встретил будущую супруг, буквально перестал дышать – влюбился с первого взгляда.

“Я понял, что не могу дышать и жить без Валерии. С появлением любимой во мне много изменилось. Для меня Бог проявляется в любви!” – признался в чувствах к Валерии Иосиф Пригожин, добавив, что супруга для него как “кислородная подушка”.


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