Силовики выявили подпольный цех по производству валентинок в одном из храмов РПЦ

Органы правопорядка выявили подпольный цех по производству запрещённых так называемых «валентинок» в одном из храмов Русской православной церкви. Проверка проводилась по донесению одного из социально активных граждан и целиком подтвердила худшие опасения.

14 января в системе «Мой донос» было зарегистрировано сообщение об активной работе нелегального цеха по

изготовлению открыток к католическому празднику дня Святого Валентина. В ходе

рейда у злоумышленников были изъяты печатная машинка, крупная партия так

называемых «валентинок», а также символика Ватикана и отпечатанные на неидентифицированной машинке тексты

Первого Латеранского собора.

Материалы возбужденного дела уже переданы в церковный суд. Организаторов

подпольной печатни подозревают в вероотступничестве, им грозит срок или даже сожжение в срубе. Тем не менее, по предварительным данным, суд планирует избрать им для них изгнание из Москвы запретом селиться ближе, чем на расстояние

101 километра от города.

В комментарии для СМИ пресс-бюро патриархата назвало поступок организаторов печатни «проявлением политической близорукости», а их увлечение «католическим

оппортунизмом» охарактеризовало как «идеологическую незрелость».

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