 

Силовики выявили подпольный цех по производству валентинок в одном из храмов РПЦ

18.02.2023, 17:33, Разное
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Органы правопорядка выявили подпольный цех по производству запрещённых так называемых «валентинок» в одном из храмов Русской православной церкви. Проверка проводилась по донесению одного из социально активных граждан и целиком подтвердила худшие опасения.

14 января в системе «Мой донос» было зарегистрировано сообщение об активной работе нелегального цеха по
изготовлению открыток к католическому празднику дня Святого Валентина. В ходе
рейда у злоумышленников были изъяты печатная машинка, крупная партия так
называемых «валентинок», а также символика Ватикана и отпечатанные на неидентифицированной машинке тексты
Первого Латеранского собора.

Материалы возбужденного дела уже переданы в церковный суд. Организаторов
подпольной печатни подозревают в вероотступничестве, им грозит срок или даже сожжение в срубе. Тем не менее, по предварительным данным, суд планирует избрать им для них изгнание из Москвы запретом селиться ближе, чем на расстояние
101 километра от города.

В комментарии для СМИ пресс-бюро патриархата назвало поступок организаторов печатни «проявлением политической близорукости», а их увлечение «католическим
оппортунизмом» охарактеризовало как «идеологическую незрелость».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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