 

Павел Дуров: Telegram стал самым популярным за последние 5 лет

18.02.2023, 17:12, Разное
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Павел Дуров, основатель Telegram, заявил, что его сервис обмена сообщениями превзошел Facebook (владелец компания Meta признана в РФ экстремистской и запрещена). Messenger является одним из самых используемых.

В своем англоязычном Telegram-канале бизнесмен сделал такое заявление. Сейчас сервис Павла Дурова занимает второе место после WhatsApp среди всех приложений для обмена сообщениями, и этот разрыв сокращается с каждым годом. Предприниматель отметил, что не удивлен обеспокоенностью своих конкурентов.

Павел Дуров разместил скриншот и инфографику, взятую из журнала Fortune. Статистика показывает, что по состоянию на декабрь 2022 года на WhatsApp приходилось 44%, Telegram – 31%, Facebook (владелец компания Meta признана в РФ экстремистской и запрещена) – 21%, Signal – 3%.

Неясно, что именно Дуров подразумевает под “облачными мессенджерами”, категорией, в которой лидирует Telegram. Возможно, он имел в виду сервисы, где хранится информация об аккаунте и синхронизируется между устройствами.


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