 

“Болезнь заставила меня”: страшные подробности жизни принцессы Дианы всплыли на поверхность

18.02.2023, 17:03, Разное
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Самым близким человеком во дворце для покойной принцессы Дианы был ее дворецкий Пол Баррел. После того, как мать принца Уильяма и принца Гарри погибла, преданный ей мужчина ни единой живой душе не раскрыл то, что доверила ему леди Ди.

Лишь сейчас, 25 лет спустя, Пол Баррел дал понять, что ему есть, о чем рассказать. Но, как утверждает, дворецкий, страшные подробности жизни принцессы Дианы всплыли на поверхность не для того, чтобы быть проданными журналистам. Предназначены они лишь для ушей принцев Уильяма и Гарри.

Причины торопиться у бывшего камердинера есть. Он борется с раком, поэтому хочет успеть рассказать сыновьям покойной принцессы Дианы о тех вещах, которые не были известны никому, кроме него. Уверен он и в том, что мать мужчин хотела бы, чтобы этот разговор состоялся, ведь он поможет принцу Гарри и принцу Уильяму заполнить дыры в душе, оставшиеся после тяжелой потери.

“Моя болезнь заставила меня рассказать мальчикам, пока не стало слишком
поздно, рассказать им то, что они действительно должны знать, – с надеждой сказал Пол Баррел , –
Она доверилась мне, и есть много вещей, о которых я никогда не говорил,
но теперь я чувствую, что время пришло.”

И, хоть бывший дворецкий принцессы Дианы и боится, что ее сыновья могут отказаться от разговора с ним, он все же надеется, что встреча состоится. Как и надеется на то, что
принцы Гарри и Уильям смогут помириться.


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