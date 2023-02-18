От морщин – ретинол? Какие есть натуральные альтернативы, которые дадут схожий эффект

Безусловно, ретиноиды являются одними из самых любимых ингредиентов anti-age. Этот компонент косметики способен устранять морщины, стимулировать выработку коллагена и эластина, предотвращать гиперпигментацию кожи. К тому же ретиноиды оказывают противовоспалительный эффект, устраняют высыпания.

Тем не менее, эти преимущества идут рука об руку с недостатками. Ретиноиды нередко приводят к появлению шелушений, раздражения и сухости, их нельзя использовать при беременности. К счастью, есть не менее эффективные натуральные альтернативы!

Бакучиол

Бакучиол является наиболее известной и хорошо изученной альтернативой ретинолу. Хотя это не производная витамина А, бакучиол стимулирует производство коллагена и эластина. К тому же он содержит большое количество антиоксидантов, оказывает противовоспалительное действие на кожу.

Основное преимущество, которое бакучиол имеет по сравнению с ретинолом, это то, что он подходит чувствительной кожи! В одном исследовании было доказано, что оба эти компонента улучшают внешний вид, убирают морщины и пигментацию, восстанавливают эластичность и упругость кожи. Еще одно преимущество заключается в том, что бакучиол можно использовать при беременности или грудном вскармливании.

Масло шиповника

Масло шиповника содержит в себе небольшое количество ретиноевой кислоты. Оно великолепно подходит для регенерации кожи, увеличивает выработку коллагена и восстанавливает яркость кожи, устраняя тусклый цвет. Хотя и не существует научных исследований, в которых масло сравнивалось бы с ретинолом, шиповник может помочь устранить видимые признаки старения кожи, предотвращая потерю влаги.

Масло семян моркови

Масло семян моркови богато бета-каротином, который является предшественником витамина А. Многочисленные исследования говорят о том, что этот продукт может способствовать регенерации клеток. Кроме того, он также богата антиоксидантами, а значит, весьма эффективен для омоложения кожи.

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Облепиховое масло

Мякоть плодов облепихи – это концентрат питательных веществ: растение богато витаминами, минералами и питательными веществами. Неудивительно, что масло облепихи так часто используют в уходе за кожей. Оно стимулирует выработку коллагена, помогает в заживлении ран, омолаживает кожу и делает ее более здоровой.

Азелаиновая кислота

Азелаиновой кислотой богаты зерновые, такие как пшеница, ячмень и рожь. Также она синтезируется в коже естественным образом. И хотя не было никаких исследований, которые бы сравнивали ее непосредственно с ретинолом, известно, что этот продукт имеет ряд преимуществ.

Например, азелаиновая кислота побеждает бактерии, уменьшает воспаления, покраснения и шелушения, что делает ее лучшим средством для борьбы с акне. Кроме того, дерматологи говорят о том, что кислота эффективна в устранении пигментации.

Ниацинамид

Ниацинамид – одна из форм витамина B3. Он имеет многие из тех же преимуществ, что и ретинол: способен уменьшать воспаления, увеличивать производство коллагена и лечить от угревой сыпи.

Но есть и существенная разница, отмечают дерматологи: в то время как ретинол сушит, ниацин помогает поддерживать увлажненность кожи. Именно потому ниацинамид является хорошим выбором для всех типов кожи – он подойдет даже обладателям чувствительной дермы!