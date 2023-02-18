Как сейчас живет и чем занимается актер Иван Моховиков, который стал известен после выхода сериала “Солдаты”

Иван Моховиков прославился благодаря роли прапорщика Соколова в сериале «Солдаты». Чем занимается артист сейчас? Не отказался ли от актерской карьеры? Как сложилась его личная жизнь? Ответы на все эти вопросы узнаете из нашего сегодняшнего материала.

Карьерный взлет

Мало кто знает, что еще до «Солдат» артист снимался в таких нашумевших кинолентах, как «Азазель», «Марш Турецкого», «Гражданин начальник». Правда, там его почему-то не разглядели. А популярность пришла чуть позже, когда начинающего актера пригласил сниматься в комедийном сериале «Солдаты».

Зрителям очень пришелся по душе персонаж Моховикова, поэтому создатели картины продлевали контракт с актером и на последующие сезоны. Иван оказался одним из всего двух актеров, которые снялись во всех частях этого народного сериала. Роль прапорщика Соколова обеспечила Моховикову успешную карьеру и востребованность в профессии.

К слову сказать, после «Солдат» артист совсем не сидел без работы. Он и дальше продолжил развивать свою актерскую карьеру. Например, снялся в сериале «Борис Годунов», в сериале «Вий». Весьма успешным получился проект «Горячая точка».

Личная жизнь

«Солдаты» – знаковый для Моховикова проект не только благодаря реализации в профессии. Оказывается, именно здесь судьба свела его с будущей женой. Актриса Ольга Глушко в этой же картине играла медсестру. Иван влюбился в коллегу по цеху без памяти и стал настойчиво за ней ухаживать. Вот только девушка не торопилась вступать в отношения. Как оказалось, ее смущала разница в возрасте, а именно то, что она старше Ивана на шесть лет.

Однако Моховиков смог обаять неприступную красотку и доказать ей искренность своих чувств. Молодые люди узаконили отношения. Вскоре, в 2007 году, на свет появился сын. Правда, малыш родился на два месяца раньше положенного срока, поэтому врачи боролись за его жизнь. Тогда супруги переживали не лучшие времена, поскольку их упорно атаковали репортеры и журналисты. К счастью, все обошлось, ребенок пошел на поправку.

По сей день супруги живут вместе. Они приобрели земельный участок, построили дом, занимаются садом и огородом (конечно, когда позволяет свободное время).

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Кстати, Ольга отказалась от актерской карьеры. Она занимается воспитанием ребенка и является хранительницей домашнего очага. Так что в актерской сфере у Моховикова и его жены – один из самых крепких браков, что бывает редко.

Моховиков сейчас

Был период, когда Моховиков склонялся к мысли бросить актерскую карьеру. Неизвестно, почему он не реализовал данную идею: в любом случае поклонники точно рады решению артиста остаться в профессии. Тем более что регулярно артист радует своими новыми проектами.

Например, в конце 2022 года на экраны вышла очередная кинолента с участием Моховикова. Это картина «И снова здравствуйте!», где партнерами звезды «Солдат» стали Денис Власенко и Андрей Мерзликин. В этой картине Моховиков, кстати, сыграл роль священника.

Свободное время актер посвящает не только семье. У него также есть оригинальное хобби. Оказывается, звезда коллекционирует старинные подстаканники. В наличии у артиста уже весьма внушительная коллекция.