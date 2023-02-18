Британии пригрозили потерей нескольких теннисных турниров из-за недопуска россиян

Британия может лишиться права проводить престижные теннисные соревнования, если организаторы Уимблдонского турнира не допустят до него спортсменов из РФ и Белоруссии, заявляет газета Daily Mail.

По данным источника издания, ситуация стала крайне серьезной, но не многие осознают ее масштаб, передает ТАСС со ссылкой на СМИ.

Так, может быть полностью отстранена от проведения теннисных турниров Ассоциация лаун-тенниса Великобритании, если она снова пойдет на конфликт с Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциацией (WTA).

Уточняется, что результатом станут крупные штрафы и отмена международных турниров на траве, которые проводятся на кортах английского Истборна и в Лондоне. Права на их проведение могут быть выставлены на продажу.

Напомним, с 2022 года Международная федерация тенниса отстранила россиян и белорусов от участия в турнирах из-за проведения спецоперации на Украине.

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