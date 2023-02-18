Кадыров удивился, что его высказывания связывают с назначениями в Минобороны

Любое назначение в структуре Минобороны РФ в сети начинают связывать с моими предыдущими высказываниями, но мы выполняем приказы, а не обдумываем их, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров заявил, что любое назначение верховным главнокомандующим, любой приказ, любая задача – каждое из таких решений нами поддерживается. «И это не происходит по щучьему веленью и моему личному хотенью», – написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, у чеченских боевых офицеров, в числе которых и он, хорошее взаимодействие с Минобороны и нет никаких разногласий.

«Да, имея доступ к данным хода СВО, к информации о потенциале Российской армии, ее возможностях и многое другое, у меня может быть собственное мнение, которое я, как Рамзан Кадыров, тоже имею право высказать. Но не я назначаю на командные должности и не я снимаю с них», – подчеркнул Кадыров.

Ранее сообщалось, что министр обороны Сергей Шойгу сменил командующих двух военных округов. Западный военный округ, которым ранее командовал Сергей Кузовлев, возглавил генерал-лейтенант Евгений Никифоров. Генерал-полковник Сергей Кузовлев возглавил Южный военный округ.

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