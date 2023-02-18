Глава МИД Украины обсудил с министрами стран G7 «быстрые поставки» оружия
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе встречи с коллегами из стран G7 обсудил ускоренную отправку оружия Киеву, отметив эту необходимость.
По его словам, участие во встрече он принимал по приглашению министра иностранных дел Японии Хаяси Йосимаса.
Кулеба позже добавил, что Киев сосредоточился на всем том, что необходимо для победы – поставки оружия и новые санкции, передает РИА «Новости».
Ранее глава украинского ведомства заявлял, что Киев интересуют истребители из США, Британии, Франции и Германии, но пока их никто не может предоставить.
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