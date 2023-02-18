 

Хакершу Empress наказали за попытку взлома игры Hogwarts Legacy

18.02.2023, 15:50, Разное
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Хакерша Empress была заблокирована администрацией Reddit. Она специализируется на взломе компьютерных игр.

Соответствующее заявление Empress сделала в Telegram. По словам хакера, запрет был связан с работой Empress над взломом игры “Наследия Хогвартса”. “Я зашла на Reddit и создала новый аккаунт. Но это не значит, что вскоре их не постигнет точно такая же участь”, – написала она.

Также она предположила, что запрет ее постов на Reddits может привести к тому, что Empress найдет другую платформу, где будет освещать свою деятельность. На данный момент Telegram является предпочтительной альтернативой.

“Администраторы Reddit были отвратительными трусами. Я приму окончательное решение в будущем, а пока посмотрим, что они сделают”, – заявила Empress.

15 февраля хакерша заявила, что участвует во взломе “Наследия Хогвартса”. Процесс уже подходит к концу.


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