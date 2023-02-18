 

“Захлебнитесь своим ядом”: Хаматова пожелала россиянам умереть в муках

18.02.2023, 15:40, Разное
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Почти год прошел с того момента, как Чулпан Хаматова, спешно покинула Россию. Мотивировала она это несогласием с политической ситуацией, а также личными опасениями: боялась, что ее детям грозит опасность, а самой ей – тюрьма.

Отправилась она в Латвию, где удостоилась ролей в театре, хотя была согласна, по ее собственным признаниям, даже на работу курьером или водителем такси. И, казалось бы, Чулпан Хаматовой можно расслабиться и начать жить настоящим. Однако мыслями она до сих пор в России, о чем рассказывает налево и направо.

На днях актриса дала интервью журналисту Михаилу Зыгарю*, в котором прошлась по множеству острых тем, вызывающих ожесточенные споры. Впрочем, закончила общение Чулпан Хаматова на не менее провокационной ноте.

“Тебе хочется как-то побороть всех этих людей или как-то переубедить, уничтожить тех людей? Если бы тебе дали пистолет, ты бы…?” – обратился
Зыгарь*
к Хаматовой, на лице которой
по мере развития вопроса расцвела довольная улыбка.

“Да, хочется. Но это была бы слишком легкая смерть для них”, – рассмеялась Чулпан Хаматова, по сути, формально пожелав несогласным с ней россиянам умереть в муках.

Впрочем, даже после этих слов в комментариях под интервью нашлись те, кто выступил в защиту агрессивно настроенной актрисы.

“Пусть на твоем пути не будут стоять подонки”, “Всем хейтерам (ненавистникам. – Прим. ред.) – захлебнитесь своим ядом!”, “Открылась как настоящий человек со всеми своими тараканами и минусами”, – поддержали свою любимицу некоторые пользователи Сети.

* – объявлен иноагентом по решению Минюста РФ.


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