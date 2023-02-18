“Спилась”: битая мужем-предателем звезда “Папиных дочек” Мельникова опустилась на дно

Дарья Мельникова, ставшая известной благодаря роли в сериале “Папины дочки”, также как и Михаил Казаков, исполнивший роль Полежайкина, не может похвастаться счастливой личной жизнью.

Развод с мужем Артуром Смольяниновым*, затем травля из-за его дерзких высказываний, по причине чего его даже признали иноагентом. В дополнение к этому, в перезапуск сериала Дарью не позвали. Многие уверены, что и в этом причиной стал острый на язык экс-супруг, который сбежал и спрятался в США.

Впрочем, это не первая крупная проблема, связанная с сериалом. Битая мужем-предателем звезда “Папиных дочек” Дарья Мельникова вспомнила, как опустилась на дно во времена юности. Конечно, сейчас она говорит об этом с юмором.

Оказалось, что обрушившаяся на

Дарью популярность была тяжела для психики подростка. Ей было и на улицу некомфортно выходить, и учиться толком из-за съемок не получалось. Поэтому девушка с понимаем относится к тем, кто, снялся в детстве в кино, а затем не захотел больше возвращаться на съемочную площадку.

“Не могу сказать, что я спилась, но близка к этому”, – со смехом отметила экс-звезда “Папиных дочек” Дарья Мельникова.

* – признан иноагентом по решению Минюста РФ.