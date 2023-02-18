 

Китай за территориальную целостность и суверенитет Украины

18.02.2023, 15:41, Новости дня
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Член Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И, отвечающий за внешнюю политику, объявил, что до конца февраля Пекин представит план политического урегулирования военного конфликта в Украине.

Об этом высокопоставленный китайский чиновник сообщил в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, которая в этом году проходит без участия России.

Война в Украине– Китай представит документ с изложением позиции по политическому урегулированию украинского вопроса. В позиционном документе мы повторим предложения, сделанные председателем КНР Си Цзиньпином, в том числе о необходимости уважать территориальную целостность и суверенитет, соблюдать цели и принципы Устава ООН, о необходимости серьезно относиться к законным опасениям в сфере безопасности и поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса, – заявил он.

– Эта война не должна продолжаться. У конфликтов и войн нет победителей, их нельзя решить простым способом – противостояния надо предотвращать, – подчеркнул Ван И.

Напомним, в последней резолюции по Украине генеральная ассамблея ООН потребовала от России отмены своих решений о присоединении Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей Украины, «поскольку они являются нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины и идут вразрез с принципами, закреплёнными в Уставе Организации Объединенных Наций», а также «вывода всех своих вооруженных сил с территории Украины в пределах её международно признанных границ» (в т.ч. Крыма).

В документе утверждается, что «противоправные действия» Российской Федерации относительно «незаконных так называемых референдумов», проведенных 23–27 сентября 2022 года в четырёх оккупированных Россией регионах Украины, «и последующая попытка незаконной аннексии этих областей не имеют юридической силы в соответствии с международным правом». Резолюция призвала все страны мира не признавать эти территории как часть России. Документ был принят при 143 голосах За, 5 Против и 35 Воздержавшихся.

Ранее генассамблея ООН признала Россию агрессором.


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