Камала Харрис: «Представьте, как было бы здорово, если бы на входе метро можно было заплатить карточкой»

Вице-президент

США Камала Харрис продолжила удивлять американцев возможностями технического

прогресса. По её словам, в случае продолжения инвестиций в зелёную энергетику и

другие передовые отрасли, уже к 2030 году простым гражданам, которые пользуются

метро, не нужно будет таскать с собой мелочь, поскольку проезд можно будет

оплатить банковской картой или специальным пластиковым проездным.

«Вы только

подумайте, каких невероятных высот мы можем достичь всего-то через 7-8 лет, –

рассказала Харрис на встрече с избирателями в Южной Каролине. – Раньше вы

тратили много времени, стоя в очереди за покупкой билета или в поисках того,

кто сможет разменять вам доллар 25-центовиками. И всё это, чтобы проехать на

метро пару станций. Зелёная энергетика изменит всё. Вы сможете просто приложить

карту и пройти через турникет. А в самом метро будут экологичные поезда на

электрической тяге. Никаких угольных клубов дыма, ничего такого»

По словам Харрис,

в ближайшую пятилетку США полностью заменят старый парк локомотивов в метро,

работающих на угле и мазуте, на современные электропоезда. Также в Нью-Йорке и

Чикаго будет завершена электрификация подземки, а последние масляные лампы,

использующиеся для её освещения, будут сняты уже к 2027 году. В ближайшее время

американцы будут жить так, будто у них уже наступил XXI век, уверена замглавы США.

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