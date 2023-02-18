 

Камала Харрис: «Представьте, как было бы здорово, если бы на входе метро можно было заплатить карточкой»

18.02.2023, 15:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вице-президент
США Камала Харрис продолжила удивлять американцев возможностями технического
прогресса. По её словам, в случае продолжения инвестиций в зелёную энергетику и
другие передовые отрасли, уже к 2030 году простым гражданам, которые пользуются
метро, не нужно будет таскать с собой мелочь, поскольку проезд можно будет
оплатить банковской картой или специальным пластиковым проездным.

«Вы только
подумайте, каких невероятных высот мы можем достичь всего-то через 7-8 лет, –
рассказала Харрис на встрече с избирателями в Южной Каролине. – Раньше вы
тратили много времени, стоя в очереди за покупкой билета или в поисках того,
кто сможет разменять вам доллар 25-центовиками. И всё это, чтобы проехать на
метро пару станций. Зелёная энергетика изменит всё. Вы сможете просто приложить
карту и пройти через турникет. А в самом метро будут экологичные поезда на
электрической тяге. Никаких угольных клубов дыма, ничего такого»

По словам Харрис,
в ближайшую пятилетку США полностью заменят старый парк локомотивов в метро,
работающих на угле и мазуте, на современные электропоезда. Также в Нью-Йорке и
Чикаго будет завершена электрификация подземки, а последние масляные лампы,
использующиеся для её освещения, будут сняты уже к 2027 году. В ближайшее время
американцы будут жить так, будто у них уже наступил XXI век, уверена замглавы США.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.12.21 / Импланты из стволовых клеток помогли выделить инсулин пациентам с диабетом 1 типа

26.09.22 / Предложение – Личное мнение

04.05.22 / Мнение: Бои в Попасной

03.06.21 / Румяна снова в моде: как не выглядеть с ними Марфушей, рассказал главный визажист MAC Cosmetics

17.06.22 / Бедная Марина – Личное мнение

24.01.23 / 48-летняя Хилари Суонк показала, как занимается спортом во время беременности

15.06.22 / Скандалы: «Россия кровоточит миллионерами»

18.12.21 / Розовый или каштановый. Какие оттенки волос актуальны для зимы

16.09.22 / Комтранс не исключает повышения цен на парковку из-за перегруженности центра Петербурга

27.12.21 / Мнение: Помощница по образованию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика