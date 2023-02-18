Камала Харрис: «Представьте, как было бы здорово, если бы на входе метро можно было заплатить карточкой»
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Вице-президент
США Камала Харрис продолжила удивлять американцев возможностями технического
прогресса. По её словам, в случае продолжения инвестиций в зелёную энергетику и
другие передовые отрасли, уже к 2030 году простым гражданам, которые пользуются
метро, не нужно будет таскать с собой мелочь, поскольку проезд можно будет
оплатить банковской картой или специальным пластиковым проездным.
«Вы только
подумайте, каких невероятных высот мы можем достичь всего-то через 7-8 лет, –
рассказала Харрис на встрече с избирателями в Южной Каролине. – Раньше вы
тратили много времени, стоя в очереди за покупкой билета или в поисках того,
кто сможет разменять вам доллар 25-центовиками. И всё это, чтобы проехать на
метро пару станций. Зелёная энергетика изменит всё. Вы сможете просто приложить
карту и пройти через турникет. А в самом метро будут экологичные поезда на
электрической тяге. Никаких угольных клубов дыма, ничего такого»
По словам Харрис,
в ближайшую пятилетку США полностью заменят старый парк локомотивов в метро,
работающих на угле и мазуте, на современные электропоезда. Также в Нью-Йорке и
Чикаго будет завершена электрификация подземки, а последние масляные лампы,
использующиеся для её освещения, будут сняты уже к 2027 году. В ближайшее время
американцы будут жить так, будто у них уже наступил XXI век, уверена замглавы США.
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