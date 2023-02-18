Российские войска якобы “освободили” Гряниковку в Харьковской области

ВС РФ на купянском направлении полностью освободили населенный пункт Гряниковка Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В результате наступательных действий подразделений «Западной» группировки войск на купянском направлении полностью освобожден населенный пункт Гряниковка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица «Мста-Б» и самоходная гаубица «Гвоздика», говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

Также на краснолиманском напралении было нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка и Червоная Диброва ЛНР, уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

В Минобороны сообщили, что на донецком направлении продолжено наступление подразделений «Южной» группировки войск: уничтожено до 150 украинских военнослужащих, боевая машина РСЗО «Град» и самоходная гаубица «Гвоздика», в Авдеевке и Красногоровке – три cклада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

На южно-донецком и запорожском направлениях в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка ДНР и Полтавка Запорожской области потери противника составили свыше 50 украинских военнослужащих, в районе Угледара уничтожен склад боеприпасов.

Также на Херсонском направлении уничтожено до 20 украинских военнослужащих, а также четыре самоходные гаубицы «Гвоздика».

Всего авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС нанесено поражение 85 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 112 районах.

ПВО за сутки сбили три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» и уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что российские войска за сутки уничтожили более 470 украинских военных.

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