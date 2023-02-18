 

Российские войска якобы “освободили” Гряниковку в Харьковской области

18.02.2023, 14:57, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

ВС РФ на купянском направлении полностью освободили населенный пункт Гряниковка Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В результате наступательных действий подразделений «Западной» группировки войск на купянском направлении полностью освобожден населенный пункт Гряниковка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица «Мста-Б» и самоходная гаубица «Гвоздика», говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

Также на краснолиманском напралении было нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка и Червоная Диброва ЛНР, уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

В Минобороны сообщили, что на донецком направлении продолжено наступление подразделений «Южной» группировки войск: уничтожено до 150 украинских военнослужащих, боевая машина РСЗО «Град» и самоходная гаубица «Гвоздика», в Авдеевке и Красногоровке – три cклада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

На южно-донецком и запорожском направлениях в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка ДНР и Полтавка Запорожской области потери противника составили свыше 50 украинских военнослужащих, в районе Угледара уничтожен склад боеприпасов.

Также  на Херсонском направлении уничтожено до 20 украинских военнослужащих, а также четыре самоходные гаубицы «Гвоздика».

Всего авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС нанесено поражение 85 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 112 районах.

ПВО за сутки сбили три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» и уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что российские войска за сутки уничтожили более 470 украинских военных.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07.21 / Эксперт: Статья Путина – предупреждение тем, кто хочет посеять раздор между русскими и украинцами

07.08.22 / Немецкого консула задержали в Бразилии по подозрению в убийстве мужа

01.07.20 / “Шаг к ревизии Майдана”. Кокс и Квасьневский обнародовали совместное заявление в связи с судом над Порошенко

30.12.21 / Приложение Kaspersky Internet Security исключили из обязательных к предустановке в России

06.10.20 / Почти рекорд. В России за сутки выявили 11,6 тыс. случаев коронавируса

17.11.20 / Полякова стала звездным детективом в шоу “Маска”

10.02.22 / Эксперт объяснил долгую подготовку первого полета самолета А-100 с включенным радаром

19.09.20 / В Канаде Tesla на автопилоте пыталась скрыться от полиции. Водитель в это время спал

05.10.20 / Гинцбург сравнил летальность коронавируса и гриппа

13.02.22 / В кафе в Донецкой области произошла стрельба, есть погибшие и раненые – полиция

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика