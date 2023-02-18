Неизвестные установили российский флаг на бывшем здании парламента в Потсдаме

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18.02.2023, 14:57, Новости дня
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Неизвестные установили российский флаг на башне здания, где раньше заседал земельный парламент Бранденбурга, в Потсдаме, также на стены нанесли букву Z, сообщили местные СМИ.

По информации агентства dpa, начато расследование из-за нарушения неприкосновенности жилища и нанесении материального вреда. Газета «Тагесшпигель» сообщила, что российский флаг появился на крыше здания в минувший четверг, передает ТАСС.

Уточняется, что ландтаг (земельный парламент), местные жители называют его «кремлем», проводил там свои заседания до 2013 года. Примечательно, что собственнику здания приказано удалить надписи со стены.

В марте прошлого года власти ряда федеральных земель ФРГ приняли решение запретить логотип с латинской буквой Z как символ поддержки действий РФ на Украине.

Ранее на танке Leopard в Австралии написали «Слава России!» и символы Z.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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