 

Военный объект поразили в городе Хмельницкий на западе Украины

18.02.2023, 14:57, Новости дня
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Военный объект, находящийся в городе Хмельницкий на западе Украины, был поражен, сообщил глава администрации Сергей Гамалий.

В ходе нанесения двух ракетных ударов был поражен военный объект, а второй удар пришелся по территории рядом с военным объектом, передает РИА «Новости».

О типе военного объекта не сообщалось, но известно, что после удара начался пожар, который удалось ликвидировать лишь через два часа. Пострадали два человека: мужчина и женщина получили осколочное ранение, они находились в помещении момент удара. В 10 многоэтажках были выбиты стекла и разрушены балконы.

Ранее по всей территории Украины объявили воздушную тревогу, она коснулась и столицы. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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