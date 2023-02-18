Военный объект поразили в городе Хмельницкий на западе Украины

Военный объект, находящийся в городе Хмельницкий на западе Украины, был поражен, сообщил глава администрации Сергей Гамалий.

В ходе нанесения двух ракетных ударов был поражен военный объект, а второй удар пришелся по территории рядом с военным объектом, передает РИА «Новости».

О типе военного объекта не сообщалось, но известно, что после удара начался пожар, который удалось ликвидировать лишь через два часа. Пострадали два человека: мужчина и женщина получили осколочное ранение, они находились в помещении момент удара. В 10 многоэтажках были выбиты стекла и разрушены балконы.

Ранее по всей территории Украины объявили воздушную тревогу, она коснулась и столицы.

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