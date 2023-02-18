«Ничего не оставил на тарелке» — хорваты вошли во вкус блюд от поваров-роботов

В одном из ресторанов Загреба всю еду вместо поваров готовят роботы. Как передаёт NTD, на кухне стоит пять роботизированных плит, которые готовят 100 блюд за час. Владельцы ресторана говорят, что робот шеф-повар — прекрасное решение, когда не хватает персонала. Он быстро и хорошо готовит и позволяет сэкономить деньги.

Хотите клёцки с бараниной, ризотто или пасту, причём быстро? В этом необычном ресторане в Загребе долго ждать не придётся. Здесь всю еду готовят роботы шеф-повара. Это первый такой ресторан в мире.

На кухне стоит пять роботизированных плит. Каждая может приготовить четыре блюда за 15 минут. А вместе — 100 блюд за час.

Роботы готовят без участия человека. Нужно только постоянно добавлять необходимые продукты. И, конечно, они сначала проходят «обучение».

ХРВОЕ БУЯС, совладелец ресторана: Наш шеф-повар учит робота готовить блюдо. Как только его научили, он запоминает рецепт, а затем может приготовить это хоть миллиард раз. Теперь у нас в меню около 70 блюд.

Владельцев ресторана объединяет любовь к еде и технологиям. Они работали над проектом семь лет и вложили в него миллион долларов.

ХРВОЕ БУЯС: Задача была в том, чтобы готовить блюдо из сырых продуктов как можно быстрее и сделать его как можно вкуснее.

Блюда стоят относительно недорого — от пяти до девяти евро.

ГОСТЬ РЕСТОРАНА: Еда великолепна. Я ничего не оставил на тарелке.

ГОСТЬ РЕСТОРАНА: Я здесь впервые. Не заметил разницы в еде, но увидел, что здесь готовит робот. Я бы вернулся, чтобы поесть здесь снова.

Владельцы ресторана говорят, что робот шеф-повар — прекрасное решение, когда не хватает персонала. Он быстро и хорошо готовит и позволяет сэкономить деньги. Партнёры планируют расширить бизнес с помощью франшиз. Роботов хотят продавать по десять тысяч евро.

Дата выхода в эфир 17 февраля 2023 года.