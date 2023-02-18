 

Стало известно о желании Илона Маска сделать очень дорогую покупку

18.02.2023, 14:25, Разное
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Tesla, возможно, рассматривает возможность покупки компании Sigma Lithium Corp., которая производит литий для батарей электромобилей. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в компании.

Журналисты утверждают, что компания Илона Маска недавно обсуждала возможность слияния с покупателем. Предполагается, что сумма сделки составит 3 миллиарда долларов. Tesla рассматривала Sigma Lithium, один из многих вариантов добычи лития. Источники Bloomberg утверждают, что переговоры все еще находятся на ранней стадии и могут закончиться ничем. Существует риск, что сделка будет отменена, поскольку акции Sigma Lithium за последний год выросли в три раза. Это означает, что компания может выставить ценник, не устраивающий Tesla.

Sigma Lithium может стать второй многомиллиардной покупкой Маска за последние годы. Генеральный директор Tesla завершил сделку по покупке Twitter за 44 миллиарда долларов в конце 2022 года.


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