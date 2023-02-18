Команда Telegram запустила конкурс для разработчиков с призовым фондом $100 тысяч

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18.02.2023, 14:25, Разное
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Команда Telegram запустила конкурс для разработчиков Android и iOS. Общий призовой фонд составляет $100 тыс.

Участники конкурса должны разработать улучшенный интерфейс для функций аудио- и видеозвонков Telegram. Работа должна отражать эти изменения в строгом соответствии с дизайн-документацией. Сюда входят все анимации из архива Messenger. На стабильность и функциональность приложений Telegrams для iOS и Android эти изменения повлиять не должны. Работы будут приниматься до 4 марта 2023 года. 18 марта станут известны результаты.

Будут выбраны два победителя – по одному для iOS и Android. Каждый получит по $50 000.


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