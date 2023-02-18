Подделка есть, состава — нет

Медсестра доказала в суде Сургута, что ее документы подделали, но полиция ничего преступного в этом не увидела.

Суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 14 февраля рассмотрел апелляционную жалобу медсестры операционного блока, лидера одной из первичных организаций Межрегионального профсоюза «Действие» в Сургуте Олеси Губановой на решение городского суда, ранее отказавшего медсестре в требовании об оплате сверхурочной работы.

Судебное заседание завершилось победой профсоюзной активистки над работодателем — Сургутской травматологической клинической больницей.

Больницу обязали выплатить свыше 250 тыс. рублей за период с марта 2021 по февраль 2022 года, когда Олеся Губанова регулярно работала сверхурочно, но надбавку за это не получала, потому что работодатель проводил сверхнормативные часы как работу по совместительству.

— Коллеги в шоке, они говорили, что это недоказуемо, — рассказала «Новой» Олеся Губанова. — В больнице подделали мои заявления на сверхурочные работы. Я о них узнала в феврале прошлого года, а они их составили в 2017 году, когда я находилась в декретном отпуске.

По словам Олеси,

когда она работала сверхурочно, ей объясняли, что это просто дополнительные часы. Но, согласно Трудовому кодексу, допчасы тоже бывают разные: это или совместительство, или расширенный объем работы, или сверхурочная работа.

Вступив в независимый профсоюз «Действие», Олеся решила выяснить, что означают «дополнительные часы» в ее случае. Запросила в отделе кадров свои документы и сразу же увидела «свое» заявление с поддельной подписью.

Олеся Губанова. Фото: соцсети

Медсестра обратилась в полицию. В рамках следствия была проведена почерковедческая экспертиза, которая подтвердила, что подпись Губановой на документах — поддельная, этих заявлений она не писала.

— Они проводили оплату как по совместительству, хотя такого трудового договора со мной не заключали, — говорит Олеся. — Я получала деньги за фактически отработанные часы. Но так как договор по совместительству со мной никто не заключал, значит, моя работа считается сверхурочной, а там уже двойной тариф. Поэтому в суде я потребовала доплатить мне за все отработанное сверхурочно время. Суд первой инстанции мне в этом отказал, а в апелляционном заседании мои доводы наконец-то были услышаны.

По решению суда Сургутский центр травмы обязан выплатить Олесе Губановой 250 тыс. рублей невыплаченной зарплаты, а также около 40 тыс. рублей компенсации за просрочку и 30 тыс. компенсации морального вреда. Всего — более 320 тысяч рублей.

Несмотря на то что суд признал результаты экспертизы, в полиции ничего плохого в подделке документов руководством больницы не увидели, уголовное дело не возбудили.

Сургутский центр травмы уже становился «героем» публикаций «Новой». В 2021 году там были доведены до самоубийства медсестры, позже было совершено нападение на сотрудников редакции, приехавших собирать об этом материал. На будущей неделе в Сургуте как раз продолжится заседание о доведении до самоубийства одной из медсестер травмы.

Изольда Дробина,

собкор «Новой» на Урале

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