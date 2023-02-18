Элегантно, дерзко или в классическом стиле: идеи, как стильно использовать юбку-макси круглый год

Юбка-макси – модный предмет одежды практически круглый год. Если вам надоели брюки и шорты, юбка-макси станет вашим спасением. Она выглядит эстетично, стильно, а сочетать ее можно практически с любым верхом. Стоит рассмотреть несколько идей, чтобы внедрить их в свой образ.

Уютно и повседневно

Длинная струящаяся юбка часто ассоциируется с частью образа для особого случая. Но вы можете надеть белую юбку-макси, просто дополнив ее просторным свитером. Добавьте короткие носки, вашу самую удобную пару обуви, и вы будете выглядеть очень женственно и привлекательно.

Кружевная юбка макси

Юбка-макси может иметь совершенно любой фасон и цвет. Так почему бы ей не быть кружевной? В предстоящем теплом сезоне прозрачные вещи будут в тренде. Если вы достаточно смелы, можете надеть полностью кружевную юбку, под которую подберете подходящее белье. Сочетайте все это с топом, который откроет ваши плечи, а также парой классических туфель.

С высоким разрезом

Высокий разрез делает юбку-макси более утонченной и привлекательной. Кружевная отделка сделает ваши ноги визуально длиннее. А если юбка будет еще и атласной, ее можно сделать частью вечернего образа.

Разноцветная макси

Ваша юбка-макси может соответствовать пляжному стилю. Выберите ту модель, которая будет максимально яркой и облегающей. Это позволит создать беззаботный образ, который можно будет дополнить кожаной курткой коричневого цвета. Сочетайте контрастные оттенки в одном наряде, и это точно сделает вас настолько привлекательной, что вы будете ловить на себе восторженные взгляды.

Одна складка

Если вы не хотите расставаться со своей юбкой в холодные дни, пожалуйста! Только выберите ту модель, которая будет выполнена из максимально плотной ткани. Такую юбку можно дополнить изящным ремнем с массивной пряжкой, а также весенними сапогами. Сбалансируйте образ сочетанием теплых и модных вещей, что станет еще и идеальным выбором для конца зимы.

Летняя униформа

Если вы скроете свои прекрасные ножки под юбкой-макси, почему бы немного не приоткрыть животик? Сочетайте черную расклешенную юбку с укороченной водолазкой с длинным рукавом. Накиньте на плечи красный свитер, а также визуально свяжите его с тонким ремешком. Добавить визуального интереса можно будет с помощью белых носков.

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Из хлопка или джинсы

Если вы наденете юбку-макси из хлопка, это подчеркнет вашу натуральную красоту. Не следует слишком долго думать над тем, с чем сочетать юбку. Просто наденьте свой самый удобный и просторный свитер. Для того чтобы подчеркнуть простоту стиля, наденьте красные лакированные туфли, контрастность которых будет подчеркнута за счет белых носков.

Джинсовая юбка-макси станет не только удобной и женственной, но еще и очень актуальной, ведь деним сейчас в самом тренде.

Летящий фасон

“Летящей походкой” вы будете передвигаться по городу, если вам удастся отыскать юбку-макси соответствующего фасона. Это может быть кружево черного цвета на подкладе. Сочетайте такую юбку с футболкой, возьмите с собой элегантную сумочку и дополните образ летними босоножками, которые откроют ваш прекрасный педикюр.

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Крупная вязка

Юбка-макси будет не только привлекательно выглядеть, но еще и подарит вам комфорт, если вы найдете такую модель, которая создана по технологии вязания. Крупная вязка добавит текстуры к образу, а многослойности можно будет добиться, если надеть свитер и хлопковую футболку соответствующего цвета. Такая юбка-макси может иметь разрез сбоку, что позволит вам демонстрировать красивые сапоги с высоким голенищем.

Монохромная клетка

Так как монохромная клетка в моде, не откажите себе в роскоши и сочетайте ее с юбкой-макси, украшенной ремешком из металлических элементов. Сделайте ваш образ более кричащим, надев кофту с приспущенными плечами и искусственным мехом. Открытая шея обязательно должна быть украшена массивной бижутерией.

Total look

Белый цвет, кажется, идет всем без исключения. Используйте его для того чтобы ваш образ с использованием юбки-макси был утонченным. В этом случае юбка имеет прямой крой, но совершенно не сковывает движения, так как она трикотажная. Открытый живот можно сбалансировать за счет удлиненных рукавов укороченного топа. Дополните такой белый костюм элегантной бижутерия и своими любимыми летними часами.