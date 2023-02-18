 

Мнение: О предательстве «братушек»… Кто следующий?

18.02.2023, 13:40, Разное
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Хоть и ожидаемо, но неприятно.

Хотя надо отдать им должное — держались «стойко». Сколько могли. Но своя рубаха ближе к телу, а плетью обуха не перешибёшь. И это не только русские поговорки.

Пишут, что президент Сербии Александр Вучич дал зелёный свет антироссийским санкциям, которые ранее анонсировал как неизбежные. В их рамках, в частности, МИД Сербии готовится ввести визовый режим с Российской Федерацией с марта 2024 года.

И вот, собственно, «тридцать сребренников».

Госсекретарь #США Энтони Блинкен поблагодарил президента Сербии Александра Вучича за поддержку Украины, а также обсудил вопросы нормализации отношений с Косово. «Провёл сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности продуктивный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем. Мы обсудили важность нормализованных отношений с Косово, и я выразил нашу благодарность за то, что Сербия продолжает поддерживать Украину», — написал он в Twitter. Глава Госдепа не уточнил, о какой поддержке идёт речь. Ну и главное: Энтони Блинкен подчеркнул, что Вашингтон разделяет стремление Сербии к будущему в #ЕС.

Удивляться нечему: что может «маленькая, но гордая» Сербия противопоставить внешнему давлению со всех сторон, особенно когда #Россия сама себя ослабила на внешнеполитической арене? И потом, элиты страны уже разок ступили на кривую дорожку, выдав президента Слободана Милошевича в Гаагу. Теперь остаётся только хлебать полной ложкой.

Ну и кто там остался ещё в «союзниках» у России?

Как скоро выберет «печеньки»?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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