 

Митинг в поддержку России в Сиднее собрал около 1,5 тыс. россиян

18.02.2023, 13:26, Новости дня
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Австралийские граждане вышли на митинг в поддержку России, они собрались у здания генерального консульства страны в Сиднее, рассказал один из организаторов акции Семен Бойков.

Родившийся в Австралии в семье православного русского священника, Бойков в качестве атамана возглавляет казачество на Зеленом континенте. В своем блоге он критиковал австралийские власти за жесткое подавление свобод австралийцев в период пандемии COVID-19, а после 24 февраля 2022 года поддерживает Россию на фоне событий на Украине. В декабре Бойкову предоставили в генконсульстве убежище от преследования полиции. К митингующим он выйти не смог, но обратился через громкоговорители.

Бойков рассказал РИА «Новости», что в митинге участвовали около полутора тысяч австралийцев, включая коренных жителей Австралии – аборигенов, русских практически не было.

Участники акции держали российские флаги, установили на трибуне портрет президента Владимира Путина, поднимали плакаты с лозунгами: «Украина – террористическое государство. Поддерживай Россию!» и «Нет войне с Россией!»

Приняли участие в акции и сербские байкеры, недавно поднявшие российские флаги у стадиона в Мельбурне во время открытого чемпионата по теннису.

Кроме того, на митинге выступили кандидаты на предстоящих 25 марта выборах в парламент штата Новый Южный Уэльс Рикардо Бози, служивший в спецназе, и Дэвид Грэм, на которых официальные австралийские СМИ вешают ярлык «сторонников теории заговора».

«Хочу выразить благодарность не только президенту Владимиру Путину, но и народу России, отважным мужчинам и женщинам, которые сражаются в реальной войне… Спасибо вам и вашим вооруженным силам», – сказал Рикардо Бози.

В начале февраля сообщалось, что на корпусе танка Leopard в Западной Австралии в мемориальном парке в Порт-Кеннеди появились символ «Z» и надпись «Слава России!».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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