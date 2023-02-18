 

Глава ЕП фон дер Ляйен: ЕС и США начали разрабатывать санкции против России в декабре 2021 года

18.02.2023, 13:16, Новости дня
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Евросоюз и США начали разрабатывать масштабные антироссийские санкции в связи с украинским конфликтом за два месяца до начала специальной военной операции – в декабре 2021 года, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности сообщила при этом, что они надеялись, что до применения этих санкций не дойдет, передает ТАСС.

Глава ЕП высказалась за всестороннее увеличение давления на Россию и расширение поставок оружия и боеприпасов Украине, для чего, по ее словам, необходимо мобилизовать европейскую промышленность.

Сейчас, считает фон дер Ляйен, пришло время в разы ускорить производство стандартизированного вооружения и амуниции для поставок на Украину. Для этого она предлагает использовать Европейский фонд мира.

Президент Владимир Путин ранее говорил, что Россия живет под давлением бесконечных санкций недружественных стран, но спокойно преодолевает их.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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