Корабль «Прогресс МС-21» решили свести с орбиты 19 февраля

Принято решение свести с орбиты 19 февраля грузовой корабль «Прогресс МС-21», в котором произошла утечка теплоносителя, сообщили в Роскосмосе.

Решение принято главной оперативной группой управления Ракетно-космической корпорации «Энергия» им. Королева, передает ТАСС.

Ранее этот грузовой корабль отстыковали от Международной космической станции, а затем решили вернуть. На корабле несколько дней назад разгерметизировалась система терморегулирования.

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