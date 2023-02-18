 

Корабль «Прогресс МС-21» решили свести с орбиты 19 февраля

18.02.2023, 13:26, Новости дня
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Принято решение свести с орбиты 19 февраля грузовой корабль «Прогресс МС-21», в котором произошла утечка теплоносителя, сообщили в Роскосмосе.

Решение принято главной оперативной группой управления Ракетно-космической корпорации «Энергия» им. Королева, передает ТАСС.

Ранее этот грузовой корабль отстыковали от Международной космической станции, а затем решили вернуть. На корабле несколько дней назад разгерметизировалась система терморегулирования. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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