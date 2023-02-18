Корабль «Прогресс МС-21» решили свести с орбиты 19 февраля
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Принято решение свести с орбиты 19 февраля грузовой корабль «Прогресс МС-21», в котором произошла утечка теплоносителя, сообщили в Роскосмосе.
Решение принято главной оперативной группой управления Ракетно-космической корпорации «Энергия» им. Королева, передает ТАСС.
Ранее этот грузовой корабль отстыковали от Международной космической станции, а затем решили вернуть. На корабле несколько дней назад разгерметизировалась система терморегулирования.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет