Он наш – министр культуры Израиля заявил, что Гоголь писал на идише

Министр культуры Израиля Регев Мири в эфире телеканала «Кан-11» заявил, что писатель Николай Гоголь был евреем и все свои произведения писал на идише.

– Хорошо известный факт, что многие писатели, которых русские или украинцы считают своими, на самом деле были евреями. Например, Гоголь писал только на идише, а уже эти тексты переводили на русский, – рассказал Регев.

В ближайшее время на официальном сайте министерства культуры будут опубликованы рукописи Гоголя, которые сейчас хранятся в Национальном архиве Израиля.

Впервые информация о еврейском происхождении автора «Тарасы Бульбы» появилась ещё при жизни писателя – в 1831 году шеф жандармов Александр Бенкендорф публично потребовал у издателя Антона Дельвига дать объяснения после публикации рассказа Гоголя в «Литературной газете».

– Бенкендорф во время бала подошёл к Дельвигу и попросил пояснить, почему в его газете стали публиковать произведения иудеев из Малороссии. Дельвиг отказался от комментариев, но «Литературную» пришлось закрыть, – вспоминал впоследствии Александр Пушкин.

После этого инцидента у Гоголя появился персональный помощник, который переводил его труды с идиша на русский и украинский языки.

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