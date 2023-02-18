 

Продолжает покупать российскую нефть — Брюссель упрекнул Варшаву в нарушении обязательств

18.02.2023, 13:10, Разное
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В конце мая 2022 года Польша обязалась «прекратить импорт российской нефти» «к концу года», пишет Frankfurter Allgemeine. Однако в настоящий момент страна всё ещё получает значительные объёмы нефти из РФ по северной ветке нефтепровода «Дружба». Варшава аргументирует необходимость поставок выплатой договорных неустоек в случае разрыва контракта, а также тем, что перенаправляет половину импорта на Украину. Теперь страна «сталкивается со значительным давлением со стороны ЕС».


AP

Польша «сталкивается со значительным давлением со стороны Европейского союза» в связи с тем, что продолжает импортировать и перерабатывать сырую нефть из России. По информации Frankfurter Allgemeine, глава аппарата председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Бьорн Зайберт в ходе обсуждения в среду послами ЕС десятого пакета санкций против РФ указал на то, что «одна из стран — членов ЕС» продолжает получать нефть по северной ветке нефтепровода «Дружба». Зайберт заявил, что о данном нарушении «нужно будет поговорить со страной».

Как отмечает издание, северный участок нефтепровода снабжает Германию и Польшу. Заказы на российскую нефть из Германии, по данным её министерства экономики, не поступали с января 2023 года. В конце мая 2022 года обе страны пообещали «прекратить импорт российской нефти к концу года». Необходимость взятия на себя таких обязательств объясняется тем, что эмбарго на поставки российской нефти, вступившее в силу в начале декабря, распространяется только на морской транспорт. В ходе переговоров Венгрии, Словакии и Чехии удалось добиться того, чтобы государства, не имеющие выхода к морю, могли «временно» продолжать получать российскую нефть по южной ветке «Дружбы».

В Варшаве не стали отрицать факт продолжения поставок российской нефти. Представитель правительства отказался от официальных комментариев, однако сослался на пресс-релиз польской нефтеперерабатывающей компании PKN Orlen. 1 февраля компания объявила, что ей удалось «в значительной степени преодолеть полную зависимость от поставок из России» и теперь она получает 90% сырой нефти из других источников. На оставшиеся 10% приходится примерно 3,5 миллионов тонн в год. В заявлении компании отмечается, что она готова «полностью отказаться от российской нефти, если будут введены дальнейшие санкции».

Правительство Польши также утверждает, что долгосрочный контракт на поставку нефти может быть расторгнут без выплаты договорных неустоек только в том случае, если нефтепроводы также окажутся под санкциями. Кроме того, указывается, что Польша являлась «крупнейшим поставщиком топлива» на Украину с начала конфликта и что туда перенаправляется более половины её импорта. «Однако Венгрия в любом случае не одобрит такие санкции», — подчёркивает Frankfurter Allgemeine.


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