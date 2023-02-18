Агуреева рассказала о слезах и судьбе рожденного от Вырыпаева сына

В Сочи продолжается XVI зимний международный фестиваль искусств под руководством Юрия Башмета. Событием очередного дня стала премьера спектакля Полины Агуреевой “Живые и мертвые. Солдатами не рождаются” по роману Константину Симонова. Интересно, что одну из ролей в постановке – командира батальона Синцова – сыграл второй муж Агуреевой актер Федор Малышев. О семейном тандеме Агуреева рассказала корреспонденту “Дни.ру”.

“Вместе с мужем тяжело работать, – вздыхает Полина Агуреева. – Не знаю, почему так получается”. По ее словам, с супругом даже ругаться случается из-за разного видения какой-то сцены.

Тимофею – сыну 46-летней Полины Агуреевой от 31-летнего Федора Малышева – идет 8-й год. Он пока спектакль “Живые и мертвые” не видел – рановато. А вот старший ее сын – 18-летний Петр, рожденный в браке с режиссером Иваном Вырыпаевым, – постановку оценил. “Он видел этот спектакль в Волгограде и Москве, – рассказал Полина. – Слава Богу, он мой единомышленник и друг, поэтому все понял и даже поплакал!”

Кстати, наследник решил продолжить творческую династию. “Петр учится во ВГИКе на первом курсе сценарного факультета”, – сообщила Агуреева.