Бузова, Ахеджакова, Волочкова: кто из звезд объявил войну театру
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Актрисы,
чьи имена всегда будут связаны с театром. Правда, не из-за громких ролей, а
из-за громких скандалов.
Ольга
Бузова
Сыграв
во МХАТе им. Горького несколько ролей по приглашению Эдуарда Боякова, Ольга
Бузова объявила себя театральной актрисой. К сожалению, худрука быстро уволили,
а пришедший на его место Владимир Кехман не оценил талантов бывшей звезды
“Дома-2”. Бузова устроила скандал и обвинила постановщика в предвзятости.
Лия
Ахеджакова
84-летняя
актриса Лия Ахеджакова оказалась в центре скандала театра “Современник”.
После постановки “Белый хлеб” на женщину обрушился шквал критики со
стороны общественных организаций. Ахеджакова тяжело переживала настоящую
травлю, после чего делилась с поклонниками своими эмоциями.
Анастасия
Волочкова
Действия
руководителя Анатолия Иксанова были решительны. Одним указом он призвал уволить
балерину Большого театра, назвав ее слишком толстой и крупной. Волочкова
отправилась в суд, в прессу, призывала общественность обратить внимание. В
театр звезду, конечно, вернули, вот только главных ролей больше не давали.
Александра
Захарова
Наследница
Марка Захарова работает в легендарном Ленкоме. Вот только общий язык с новым
управленцем все никак Александре Захаровой не удается. Марк Варшавер говорит,
что ее не любят все коллеги, а плохие отношения — это последствия скверного
характера актрисы.
Людмила
Поргина
Испортила
отношения с Марком Варшавером и вдова Николая Караченцова. 73-летняя Людмила
Поргина просит худрука поставить ее в спектакли, но Варшавер дает звезде лишь
роли “второго сорта”. Даже восемь ролей в массовке не могут
перевесить одну главную, считает актриса.
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