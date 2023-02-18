Бузова, Ахеджакова, Волочкова: кто из звезд объявил войну театру

Актрисы,

чьи имена всегда будут связаны с театром. Правда, не из-за громких ролей, а

из-за громких скандалов.

Ольга

Бузова

Сыграв

во МХАТе им. Горького несколько ролей по приглашению Эдуарда Боякова, Ольга

Бузова объявила себя театральной актрисой. К сожалению, худрука быстро уволили,

а пришедший на его место Владимир Кехман не оценил талантов бывшей звезды

“Дома-2”. Бузова устроила скандал и обвинила постановщика в предвзятости.

Лия

Ахеджакова

84-летняя

актриса Лия Ахеджакова оказалась в центре скандала театра “Современник”.

После постановки “Белый хлеб” на женщину обрушился шквал критики со

стороны общественных организаций. Ахеджакова тяжело переживала настоящую

травлю, после чего делилась с поклонниками своими эмоциями.

Анастасия

Волочкова

Действия

руководителя Анатолия Иксанова были решительны. Одним указом он призвал уволить

балерину Большого театра, назвав ее слишком толстой и крупной. Волочкова

отправилась в суд, в прессу, призывала общественность обратить внимание. В

театр звезду, конечно, вернули, вот только главных ролей больше не давали.

Александра

Захарова

Наследница

Марка Захарова работает в легендарном Ленкоме. Вот только общий язык с новым

управленцем все никак Александре Захаровой не удается. Марк Варшавер говорит,

что ее не любят все коллеги, а плохие отношения — это последствия скверного

характера актрисы.

Людмила

Поргина

Испортила

отношения с Марком Варшавером и вдова Николая Караченцова. 73-летняя Людмила

Поргина просит худрука поставить ее в спектакли, но Варшавер дает звезде лишь

роли “второго сорта”. Даже восемь ролей в массовке не могут

перевесить одну главную, считает актриса.