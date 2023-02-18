 

Французы раскритиковали Макрона за слова о невозможности победы России

18.02.2023, 12:42, Новости дня
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Пользователи социальной сети Twitter (заблокирован в России) раскритиковали слова президента Франции Эммануэля Макрона, который сообщил о невозможности победы РФ в конфликте на Украине.

Подписчики из Франции указали, что Макрон своими словами ставит под угрозу всю мировую безопасность. По словам одного из подписчиков, желание унизить ядерную державу является безумной авантюрой, передает 360.

Еще один читатель напомнил Макрона, что его избирали, чтобы защищать народ Франции, а не втягивать в чужие конфликты.

Ранее французский лидер во время выступления на Мюнхенской конференции заявил, что Россия не может и не должна победить Украину на поле боя. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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