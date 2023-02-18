В Южной Корее заявили о пуске баллистической ракеты со стороны КНДР
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Власти КНДР могли в субботу запустить баллистическую ракету, предположительно, большой дальности с аэропорта Сунан в Пхеньяне в сторону Японского моря, сообщили в Южной Корее.
Военные засекли пуск Северной Кореей ракеты вечером из района Сунан в Пхеньяне в сторону Японского моря, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Сейчас военные анализируют высоту и скорость полета ракеты в «тесном сотрудничестве» с США. Позже глава правительства Фумио Кисида поручил провести детальный анализ ситуации, также дано распоряжение предпринять все необходимые меры на случай непредвиденных обстоятельств.
В связи с ракетными пусками при канцелярии премьер-министра Японии был сформирован кризисный штаб с участием ключевых министров, в его обязанности входит сбор и анализ информации.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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