 

В Южной Корее заявили о пуске баллистической ракеты со стороны КНДР

18.02.2023, 12:41, Новости дня
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Власти КНДР могли в субботу запустить баллистическую ракету, предположительно, большой дальности с аэропорта Сунан в Пхеньяне в сторону Японского моря, сообщили в Южной Корее.

Военные засекли пуск Северной Кореей ракеты вечером из района Сунан в Пхеньяне в сторону Японского моря, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Сейчас военные анализируют высоту и скорость полета ракеты в «тесном сотрудничестве» с США. Позже глава правительства Фумио Кисида поручил провести детальный анализ ситуации, также дано распоряжение предпринять все необходимые меры на случай непредвиденных обстоятельств.

В связи с ракетными пусками при канцелярии премьер-министра Японии был сформирован кризисный штаб с участием ключевых министров, в его обязанности входит сбор и анализ информации. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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