В Южной Корее заявили о пуске баллистической ракеты со стороны КНДР

Власти КНДР могли в субботу запустить баллистическую ракету, предположительно, большой дальности с аэропорта Сунан в Пхеньяне в сторону Японского моря, сообщили в Южной Корее.

Военные засекли пуск Северной Кореей ракеты вечером из района Сунан в Пхеньяне в сторону Японского моря, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Сейчас военные анализируют высоту и скорость полета ракеты в «тесном сотрудничестве» с США. Позже глава правительства Фумио Кисида поручил провести детальный анализ ситуации, также дано распоряжение предпринять все необходимые меры на случай непредвиденных обстоятельств.

В связи с ракетными пусками при канцелярии премьер-министра Японии был сформирован кризисный штаб с участием ключевых министров, в его обязанности входит сбор и анализ информации.

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