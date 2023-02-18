Модные кроссовки весны 2023: идеальные для дам за 60 модели сезона и секреты составления образов с ними

Если вы все еще считаете, что вам пора перестать носить кроссовки под предлогом того, что вам за 60, самое время подумать еще раз. Кроссовки неподвластны мода, они смотрятся шикарно, кроме того, являются универсальной обувью. Сочетать их сегодня можно практически с любым предметом гардероба – от брюк до вечернего платья.

Кроссовки со стальным блеском

Если вы решились надеть кроссовки, это не значит, что они должны быть исключительно черного цвета, чтобы о вас никто не подумал плохого. Напротив, выберите те кроссовки, которые будут выделять вас из толпы. Не забудьте создать сногсшибательный образ, который будет состоять из бордовых брюк, сразу двух пиджаков, один из которых будет в клетку, а также лилового пальто.

Для многослойности наденьте свой самый любимый шарф. Дополнением станет элегантная шляпка. Тот, кто говорит, что женщины с возрастом должны одеваться более сдержано, совершают настоящее преступление.

Почти классический образ

Не бойтесь сочетать несколько стилей в одном: наденьте классический пиджак, повседневные джинсы и, конечно же, кроссовки. Причем джинсы могут быть нестандартной длины до щиколотки, а у пиджака можно немного закатать рукава, чтобы рассказать всем, что вы не желаете следовать правилам.

Образ дива

Если вы любите быть элегантной, не стоит полагать, что ваша одежда должна быть максимально неудобной. Более того, сделайте свой образ таким, чтобы выглядеть непревзойденно, а чувствовать себя еще лучше. Для этого наденьте брюки прямого кроя, двустороннее пальто, ярко-желтую кофту и белые классические кроссовки. Не забывайте об аксессуарах: шарф и сумочка вам помогут завершить ваш лук.

Удивляйте

Наверняка, у вас есть одна пара спортивных кроссовок, которые окутывают ваши прекрасные ножки, будто два пушистых облака. Не следует отказываться от них, создавая повседневный образ, который сделает вас королевой молодежи.

Не бойтесь сочетать несочетаемое, например, классическое пальто и вязаную многоцветную шапку. Обязательно наденьте очки, возьмите широкий текстильный шарф, чтобы завязать его на сумку, и отправляйтесь на веселую прогулку, где вы соберете много восторженных взглядов.

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Пляжный образ

Теперь, когда вы отправляетесь на пляж, не смейтесь снимать свои спортивные кроссовки, которые вы дополните вязаным свитером и широкими брюками с многоцветным принтом. Возьмите с собой шарф, ведь прибрежный воздух может быть холодным.

Почти для офиса

60 лет – это прекрасное время хотя бы даже потому, что вам больше не нужно сидеть в душном офисе. Но вы всегда можете создать непревзойденный классический образ, дополнив его кроссовками для бега.

Стрит стайл

Кроссовки хорошо сочетаются с уличным стилем. Сделайте это своим преимуществом: наденьте серый объемный свитер, просторные брюки прямого кроя, вязаную шапку и теплый шарф. Обязательно захватите с собой классическую сумочку под цвет брюк.

Все или ничего

Кроссовки, пожалуй, лучше всего сочетаются со спортивными брюками. Наденьте свою любимую джинсовку, а сверху накиньте пальто.

Короче

Кто сказал, что женщинам после 60 нельзя показывать колени? Приобретите элегантное платье с цветочным принтом и наденьте объемные белые кроссовки. Теперь вы вне правил.